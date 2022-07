Cristiano Ronaldo sale al paso: La respuesta a la afición del Atlético de Madrid que rechaza su fichaje

No todo quedó en eso...

Cristiano Ronaldo también se ha tomado el tiempo de responderle al diario británico The Sun, quien aseguró que tiene una oferta de un club rival y pide que le ponga un precio para salir este mismo verano.

Ultimátum de Cristiano Ronaldo: salió a la luz la propuesta que le hizo al Manchester United para lograr marcharse

“Es imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no gana dinero. Saben que si no mienten no atraen la atención de las personas. Sigan, que algún día acertarán en alguna noticia”, el portugués ha estado muy activo en redes sociales.