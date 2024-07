Cucurella sorprende con su confesión tras recordar su mano en el duelo España-Alemania por la Eurocopa

Marc Cucurella analizó la jugada polémica en el duelo de cuartos de final entre España y Alemania, cuando frenó con la mano dentro del área un disparo y el colegiado entendió que no era penalti, y recordó a los que están enfadados en el país anfitrión que Toni Kroos debería haber “sido expulsado”.

“Me da en la mano, pero veo que el árbitro rápido dice ‘que no, que no’. Lo hizo muy rápido y eso me dejó más tranquilo. Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano y ya está”, aseguró en rueda de prensa cuando fue preguntado por la acción.