Abogada de la supuesta víctima de Dani Alves revela los dos grandes temores de la joven: “Ella está aterrada de miedo...”

“No me van a creer”, esa fue la frase que la víctima repetía una y otra vez la noche en que todo sucedió. Por eso, cuando vio que el futbolista era enviado al centro penitenciario se sorprendió ante su abogada, Ester García López , porque las autoridades tomaron su palabra.

Sin embargo, a pesar de esto, la mujer sigue temiendo por su credibilidad. Así lo ha explicado su defensora legal: “La víctima está aterrada de miedo, no se creía que Dani Alves terminaría en prisión y cuando esto sucedió me dijo: Me han creído’’.

Pero eso no es todo. Según la abogada, la denunciante teme que su identidad salga a la luz tarde o temprano. “Tiene pánico a que la identifiquen los medios de comunicación aunque el auto de prisión la tranquilizó por el momento”.