¿Messi o Cristiano? Dani Alves sorprende al revelar con quién se identifica: ‘‘Ahora que ya no estoy en el Barça, sí puedo hablar...’’

“Particularmente, me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en el Barça-Madrid, porque siempre parece que no puedes hablar, ahora que ya no estoy, sí puedo hablar. Cristiano ejemplifica para todos nosotros, que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Él ejemplificó esto. Yo lo respeto muchísimo, hasta cuando yo jugaba contra él. Yo tuve la oportunidad de decírselo a él”, reveló Alves .

El jugador de Pumas recuerda un polémico episodio que tuvo con Ronaldo. ‘‘Esto llegó en un momento de intentar saludarlo y él no me saludaba, que se generó una polémica una vez. En un Balón de Oro, tuvimos un rifirrafe ahí, él no me saludó, pero por lo que se estaba generando afuera. Que si no respetaba a Cristiano, que si lo otro... ¿Cómo no voy a respetar a un tipo que ha conseguido todo a base de trabajo, a base de echarle huevos? Yo me identifico con él. Todo lo que hice en mi vida fue a base de eso”.

Alves no tuvo problemas para afirmar que se identifica más con el luso. ‘‘Si tú hicieras una comparación, yo, como jugador, me acerco más a Cristiano que a Leo. Yo digo que es una identificación más con Cristiano por el hecho del trabajo. Yo fue lo que hice durante toda mi vida: trabajar para poder alcanzar, para llegar a dónde he llegado. No era puro talento. Era talento porcentual, pero lo más grande fue el trabajo. Y eso es lo que hace Cristiano. Tiene talento, sí tiene talento. Pero su trabajo es lo que lo hace competir con Messi y cualquiera. ¿Cómo no voy a respetarlo? Pero, claro, en el Barça y en el Real Madrid se genera esa sensibilidad”.