Dani Carvajal recibe malas noticias tras el picante Clásico ante Barcelona: esto informa el Real Madrid sobre el jugador

Eso sí, el tiempo de baja estimado en esta ocasión es menor. Según pudo saber <i>EFE</i> de fuentes del club, el margen oscila de un mes y medio hasta los dos meses y medio, por lo que <b>Carvajal </b>llegaría justo a reaparecer en lo que queda de año.Esta lesión deja al técnico del <b>Real Madrid</b>, <b>Xabi Alonso</b>, con <b>Trent Alexander Arnold</b>, recién recuperado de una lesión muscular, como único lateral derecho sano en la plantilla y con la opción de que el uruguayo <b>Fede Valverde </b>continúe jugando en dicha demarcación, lejos de su posición preferida en el centro del campo.