Acta arbitral del Clásico Real Madrid-Barcelona: ¡2 rojas, 10 amarillas y el futbolista que habría provocado la pelea!

El árbitro <b>César Soto Grado</b> dirigió el segundo Clásico español de su carrera y nuevamente la polémica estuvo sobre la mesa por algunas de sus decisiones. <b>Real Madrid</b> superó al <b>Barcelona </b>en el Santiago Bernabéu y todo explotó cuando silbante pitó el final del encuentro.Los banquillos de ambos equipos se encararon y en ese momento el saldo fue una tarjeta roja y seis amarillas. La Policía tuvo que intervenir para separar a los jugadores porque la situación se estaba saliendo de control.