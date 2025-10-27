Acta arbitral del Clásico Real Madrid-Barcelona: ¡2 rojas, 10 amarillas y el futbolista que habría provocado la pelea!

El árbitro César Soto Grado dirigió el segundo Clásico español de su carrera y nuevamente la polémica estuvo sobre la mesa por algunas de sus decisiones. Real Madrid superó al Barcelona en el Santiago Bernabéu y todo explotó cuando silbante pitó el final del encuentro. Los banquillos de ambos equipos se encararon y en ese momento el saldo fue una tarjeta roja y seis amarillas. La Policía tuvo que intervenir para separar a los jugadores porque la situación se estaba saliendo de control.

Soto Grado no detalla insultos o declaraciones en su acta arbitral, pero apunta siete nombres. Cuatro del conjunto blanco (una roja y tres amarillas) y tres del cuadro catalán tras la tángana. Sobre la amarilla a Fermín López afirma que ha sido por un empujón que genera el conflicto, dando a entender que fue uno de los que inició el problema. El resto de los amonestados es por encararse con rivales. Jugadores como Fede Valverde y Dean Huijsen vieron la amarilla por faltas en el partido. También resalta la expulsión de Pedri en los minutos finales por doble amonestación.

El que vio la tarjeta roja directa fue el portero Lunin. Según el colegiado, tuvieron que sujetarlo porque estaba mostrando una actitud agresiva en la trifulca. Por lo tanto, el ucraniano no podrá estar disponible para la próxima cita ante el Valencia. Por su parte, el Barcelona recibirá al Elche y no podrá contar con Pedri. Los azulgranas se quedaron en el segundo puesto de la tabla con 22 unidades mienras que Real Madrid consolidó la punta con 27.

AMARILLAS Militao: una vez finalizado el partido y encontrándose aún en el terreno de juego, por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza

Rodrygo: una vez finalizado el partido y encontrándose aún en el terreno de juego, por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza

Vinicius: por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza, desde el banquillo

Alejandro Balde: por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza, desde el banquillo

Fermín López: por empujar de forma temeraria a un contrario generando un conflicto

Ferran Torres: una vez finalizado el partido y encontrándose aún en el terreno de juego, por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza

Pedri: por sujetar a un adversario en la disputa del balón, haciéndolo de forma persistente

Pedri: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa por el balón

Dean Huijsen: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa por el balón

Fede Valverde: por derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando el avance, evitando un ataque prometedor

ROJAS Lunin: por salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros

Pedri: Fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla