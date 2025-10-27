Internacionales

Se engancharon desde antes: la frase de Vinicius a Lamine Yamal en pleno partido y la respuesta del español

Los dos jugadores se tenían un pique desde que comenzó el Clásico y todo estalló al final del partido.

2025-10-27

Vinicius fue uno de los grandes protagonistas del Clásico que Real Madrid le ganó al Barcelona en el Santiago Bernabéu (2-1). El atacante brasileño generó mucho peligro por la banda izquierda y contribuyó en el segundo tanto de Jude Bellingham que sentenciaba la victoria merengue.

Pero eso no fue todo. El extremo de 25 años tuvo un cabreo con su entrenador Xabi Alonso por sacarlo del partido cuando todavía faltaban 20 minutos para el final y en su lugar ingresó Rodrygo.

Vinicius explotó en pleno Clásico y amenaza con irse del Real Madrid por Xabi: "¡Mejor me voy del equipo!"

Luego estuvo involucrado en la riña que se originó entre ambos banquillos tras la expulsión de Pedri y finalmente su encontronazo con Lamine Yamal una vez concluido el encuentro, cuando el jugador azulgrana se dirigía al túnel de vestuarios.

Sin embargo, lo que no se había visto ha sido el cruce de palabras que tuvieron Vinicius y Lamine en pleno partido. Ambos ya se venían enganchando desde el primer tiempo, precisamente en el minuto 27.

Lamine no pudo controlar un balón y Vini llega antes para dar un pelotazo que termina pegando en su adversario y sale por la línea de banda. Las cámaras de Movistar Plus+ lograroncaptar lo que se dijeron tras esa acción.

Bellingham tira dardo a Lamine Yamal y la reacción de Endrick: el festejo del Real Madrid tras imponerse al Barcelona

Vinicius, con tono desafiante, le suelta: "Solo das pases para atrás, todos son para atrás". El futbolista del Barça parece no comprender lo que dice el brasileño y le responde: "No te entiendo". "Pero háblame", insiste.

Este momento tan solo ha sido el principio del encontronazo entre los dos futbolistas, que una vez finalizó el partido se acabó de desatar. Con el brasileño buscando a Lamine con el gesto de "habla ahora".

Real Madrid se afianzó en la cima de LaLiga con este resultado y ahora suma 27 unidades. Le saca cinco puntos de ventaja al Barcelona que se queda en el segundo puesto con 22.

