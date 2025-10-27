Se engancharon desde antes: la frase de Vinicius a Lamine Yamal en pleno partido y la respuesta del español

Luego estuvo involucrado en la riña que se originó entre ambos banquillos tras la expulsión de <b>Pedri </b>y finalmente su encontronazo con <b>Lamine Yamal </b>una vez concluido el encuentro, cuando el jugador azulgrana se dirigía al túnel de vestuarios.Sin embargo, lo que no se había visto ha sido el cruce de palabras que tuvieron <b>Vinicius </b>y <b>Lamine </b>en pleno partido. Ambos ya se venían enganchando desde el primer tiempo, precisamente en el minuto 27.<b>Lamine </b>no pudo controlar un balón y <b>Vini </b>llega antes para dar un pelotazo que termina pegando en su adversario y sale por la línea de banda. Las cámaras de Movistar Plus+ lograroncaptar lo que se dijeron tras esa acción.