Se engancharon desde antes: la frase de Vinicius a Lamine Yamal en pleno partido y la respuesta del español

Vinicius fue uno de los grandes protagonistas del Clásico que Real Madrid le ganó al Barcelona en el Santiago Bernabéu (2-1). El atacante brasileño generó mucho peligro por la banda izquierda y contribuyó en el segundo tanto de Jude Bellingham que sentenciaba la victoria merengue. Pero eso no fue todo. El extremo de 25 años tuvo un cabreo con su entrenador Xabi Alonso por sacarlo del partido cuando todavía faltaban 20 minutos para el final y en su lugar ingresó Rodrygo.

Luego estuvo involucrado en la riña que se originó entre ambos banquillos tras la expulsión de Pedri y finalmente su encontronazo con Lamine Yamal una vez concluido el encuentro, cuando el jugador azulgrana se dirigía al túnel de vestuarios. Sin embargo, lo que no se había visto ha sido el cruce de palabras que tuvieron Vinicius y Lamine en pleno partido. Ambos ya se venían enganchando desde el primer tiempo, precisamente en el minuto 27. Lamine no pudo controlar un balón y Vini llega antes para dar un pelotazo que termina pegando en su adversario y sale por la línea de banda. Las cámaras de Movistar Plus+ lograroncaptar lo que se dijeron tras esa acción.