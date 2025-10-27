Así narraron en la RAC1 la dura derrota del Barcelona ante Real Madrid: "Están celebrando en la jornada 10 como si fuese..."

En los minutos finales, <b>Pedri </b>se fue expulsado por doble amarilla y luego se vino la tángana entre los banquillos: "Falta y tarjeta. Expulsa a Pedri. Pedri expulsado. Entrenadores y jugadores de un equipo y otro encarándose en el área técnica, mientras miembros de seguridad separan"."Se ha desplegado ya la policía entre las dos áreas técnicas. Ha habido una tarjeta roja al banquillo del Real Madrid. Para Vinicius podría ser, pero no estoy segura. Según las imágenes televisivas es el que ha empezado", añadía la reportera de campo."Por cómo están saltando los jugadores del Madrid en el banquillo, demuestran las ganas que tenían de ganar este partido. Señala Soto Grado el final del partido en el Santiago Bernabéu. Real Madrid 2-1 Barça", dijeron tras la conclusión del Clásico."Un Barça cogido por pinzas ha perdido en el Bernabéu. Tángana, se engancha jugadores del Barça y del Real Madrid. Militao es uno de los jugadores que continúa buscando a los jugadores del Barça, a Lamine Yamal (...) Carvajal ha ido a buscar a Lamine. Para mí, celebración muy significativa de los jugadores del Real Madrid. Están celebrando en la jornada 10 de LaLiga como si fuese un título", remataron.