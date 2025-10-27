Internacionales

Así narraron en la RAC1 la dura derrota del Barcelona ante Real Madrid: "Están celebrando en la jornada 10 como si fuese..."

La radio catalana quedó enmudecida con los goles de Mbappé y Bellingham y al final lanzaron un dardo.

2025-10-27

La RAC1 tuvo que relatar un Clásico muy difícil por la derrota del Barcelona ante Real Madrid en la décima fecha de LaLiga. La cadena de radio catalana no ha disfrutado mucho la retransmisión del duelo y tan solo hay que escuchar la narración de sus colaboradores para comprobarlo.

Los blancos pudieron llevarse una victoria más amplia, pero no estuvieron demasiados acertados a la hora de definir. Incluso, Kylian Mbappé tuvo para firmar su doblete en el segundo tiempo y falló un lanzamiento penal.

Agitó las redes: la indirecta de Asencio a Lamine Yamal tras triunfo de Real Madrid en el Clásico

Sin embargo, Real Madrid ya necesitaba este triunfo ante su acérrimo rival, que el año pasado lo humilló tras ganarle todos los partidos. Los dirigidos por Xabi Alonso se afianzaron en la cima con 27 puntos, dejando al Barcelona con 22 y en la RAC1 también lo lamentaron.

Sobre el primer tanto de Mbappé, lo narraron así: "La rematada y el gol. Gol de Mbappé, que ha ganado la espalda de la defensa, ha encarado a Szczęsny y aquí es muy difícil que se equivoque. Minuto 22 de la primera parte. Real Madrid 1-0 Barça. Ahora sí que valdrá el gol de Mbappé".

Más tarde vendría el empate anotado por Fermín López, pero Jude Bellingham se encargaría de sentenciar el triunfo para Real Madrid.

"El gol del Madrid, el gol de Bellingham es un error gravísimo de la defensa del Barcelona. Es decir, Vinicius encara a Koundé, se va con mucha facilidad. El centro es muy alto y sin tener intención especial, la despeja un jugador y solo a un par de la línea de gol, Bellingham remata y pone el 2-1. Error de la defensa del Barça. A mí en directo me ha parecido un error de la defensa", relataron en la radio catalana.

El único que se salva: los grandes señalados del Barcelona por la derrota ante Real Madrid; Lamine Yamal quedó aplazado

En los minutos finales, Pedri se fue expulsado por doble amarilla y luego se vino la tángana entre los banquillos: "Falta y tarjeta. Expulsa a Pedri. Pedri expulsado. Entrenadores y jugadores de un equipo y otro encarándose en el área técnica, mientras miembros de seguridad separan".

"Se ha desplegado ya la policía entre las dos áreas técnicas. Ha habido una tarjeta roja al banquillo del Real Madrid. Para Vinicius podría ser, pero no estoy segura. Según las imágenes televisivas es el que ha empezado", añadía la reportera de campo.

"Por cómo están saltando los jugadores del Madrid en el banquillo, demuestran las ganas que tenían de ganar este partido. Señala Soto Grado el final del partido en el Santiago Bernabéu. Real Madrid 2-1 Barça", dijeron tras la conclusión del Clásico.

"Un Barça cogido por pinzas ha perdido en el Bernabéu. Tángana, se engancha jugadores del Barça y del Real Madrid. Militao es uno de los jugadores que continúa buscando a los jugadores del Barça, a Lamine Yamal (...) Carvajal ha ido a buscar a Lamine. Para mí, celebración muy significativa de los jugadores del Real Madrid. Están celebrando en la jornada 10 de LaLiga como si fuese un título", remataron.

