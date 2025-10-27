Así narraron en la RAC1 la dura derrota del Barcelona ante Real Madrid: "Están celebrando en la jornada 10 como si fuese..."

La RAC1 tuvo que relatar un Clásico muy difícil por la derrota del Barcelona ante Real Madrid en la décima fecha de LaLiga. La cadena de radio catalana no ha disfrutado mucho la retransmisión del duelo y tan solo hay que escuchar la narración de sus colaboradores para comprobarlo. Los blancos pudieron llevarse una victoria más amplia, pero no estuvieron demasiados acertados a la hora de definir. Incluso, Kylian Mbappé tuvo para firmar su doblete en el segundo tiempo y falló un lanzamiento penal.

Sin embargo, Real Madrid ya necesitaba este triunfo ante su acérrimo rival, que el año pasado lo humilló tras ganarle todos los partidos. Los dirigidos por Xabi Alonso se afianzaron en la cima con 27 puntos, dejando al Barcelona con 22 y en la RAC1 también lo lamentaron. Sobre el primer tanto de Mbappé, lo narraron así: "La rematada y el gol. Gol de Mbappé, que ha ganado la espalda de la defensa, ha encarado a Szczęsny y aquí es muy difícil que se equivoque. Minuto 22 de la primera parte. Real Madrid 1-0 Barça. Ahora sí que valdrá el gol de Mbappé". Más tarde vendría el empate anotado por Fermín López, pero Jude Bellingham se encargaría de sentenciar el triunfo para Real Madrid. "El gol del Madrid, el gol de Bellingham es un error gravísimo de la defensa del Barcelona. Es decir, Vinicius encara a Koundé, se va con mucha facilidad. El centro es muy alto y sin tener intención especial, la despeja un jugador y solo a un par de la línea de gol, Bellingham remata y pone el 2-1. Error de la defensa del Barça. A mí en directo me ha parecido un error de la defensa", relataron en la radio catalana.