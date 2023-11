¡El arquero español David De Gea ficharía por inesperado club tras estar varios meses sin jugar!

La carrera de David De Gea dio un giro inesperado cuando el Manchester United decidió no renovar su contrato. A sus 33 años quedó sin club y ahora surgen nuevas informaciones sobre él.

De Gea sufrió un destrato al recibir una oferta con una importante rebaja salarial para renovar su contrato, la cual el arquero rechazó y terminó quedando libre. Al no tener club, el español tuvo contactos con equipos de Arabia Saudita, pero no fue convencido y hasta se habló de un posible regreso a Old Trafford debido a que André Onana disputa la Copa Africana en 2024 y en su ausencia De Gea podría reemplazarlo.

Ahora lo que informan en España es que Real Betis piensa en reforzar su portería con el guardameta De Gea, un valla que siempre ha sido cuidada por Claudio Bravo.

El Desmarque informa Betis iría por el español porque a Bravo se le vence el contrato en 2024 y en el mercado no ven mejor opción que David.