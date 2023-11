“Mbappé es un bobo, tuvo la suerte de no jugar contra mí; por eso Lionel Messi es el mejor del mundo”

Estas palabras las dijo antes del Mundial de Qatar que ganó Argentina. A Felipe Melo no se le han olvidado dichas declaraciones y le dio una cachetada al francés.

En el pasado Mbappé había asegurado que: “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que, cuando miras las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan”.

No terminó allí y le metió más leña al fuego recordandole la final que perdió: “hizo tres goles en la final y salió campeón Argentina, y Messi mejor del mundo”.

Y cerró: “Tiene que aprender mucho antes de hablar del fútbol sudamericano, que tiene no sé cuántos Mundiales. Para mí es un grandísimo jugador, que va a ganar 3 o 4 Balones de Oro, pero tiene que guardar la lengua en su boca”, Y de paso, aprovechó la ocasión para mostrar su elevado ego al asegurar que “por suerte no tuve que jugar contra él, no sé si suerte para él o para mí”.

Felipe Melo, con 40 años, consiguió su tercera Copa Libertadores en los últimos cinco años, ganó dos con Palmeiras y la reciente a Boca Juniors con Fluminense.