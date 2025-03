David Faitelson resalta el nivel de Panamá: "Debe preocuparle a Honduras y Costa Rica, se ha ido por encima de los dos"

Tras finalizar el partido, Faitelson charló con nuestro corresponsal de Diario DIEZ, Alexis Padilla , quien estuvo cubriendo la Final Four y señaló que el encuentro estuvo marcado por una defensiva panameña bien estructurada que dificultó la creatividad ofensiva de México.

El comentarista acertó al prever un partido complicado y cerrado; sin embargo, la realidad resultó ser aún más desafiante para los mexicanos que no lograron brillar en muchos aspectos del juego.

David Faitelson , reconocido periodista mexicano, no escatimó en comentarios luego de que el conjunto Azteca se coronara campeón de la Concacaf Nations League tras una apretada victoria 2-1 ante Panamá .

"Un partido duro, como se esperaba. Panamá se defendió bien, tenían un bloque de 9 jugadores, 5 y 4 por delante, entonces no fue fácil para México", comenzó diciendo.

A pesar de la victoria, David no dudó en criticar a la selección mexicana, señalando que aún hay muchas carencias por superar si se aspira a un rendimiento digno en el Mundial de 2026. "Le falta a México un volumen futbolístico, más ideas en los metros finales. Yo no recuerdo al portero panameño sacando un balón de peligro. Creo que México cumplió, pero le falta. Con este fútbol, México no irá a ninguna parte en el Mundial del 2026", afirmó con contundencia.

El análisis de Faitelson, sin embargo, no se limitó solo a México. También puso hizo énfasis en la mejora de Panamá, que, en su opinión, se ha posicionado como una verdadera amenaza para los equipos centroamericanos. "Más que preocuparle a México, Panamá debe preocuparle a Honduras y Costa Rica, porque hoy se ha ido por encima de los dos", advirtió.

Faitelson atribuyó este crecimiento al trabajo constante del entrenador Thomas Christiansen, quien ha mantenido un proyecto claro y respetado. "El técnico Christiansen ha respetado un trabajo, una planeación, y cuando tú respetas eso, avanzas más que los demás. Hoy el gran problema de Panamá no es México, el problema de ellos es Costa Rica y Honduras. Se les ha ido por encima, es el nuevo gigante de Centroamérica, está por encima de Honduras y Costa Rica, y eso antes era hasta impensable".