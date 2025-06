Dembélé habla por primera vez del Balón de Oro y deja recado a Messi y Lamine Yamal: "Cada uno piensa lo que quiere..."

Durante la entrevista, Dembélé negó haberse apostado un reloj de oro a que ganaba el Balón de Oro. "No he apostado, pero creo que podría recibir un pequeño regalo", dijo.

"No sé, son los periodistas quienes votan. Personalmente, siempre juego el mismo fútbol. Desde pequeño, quiero dar alegría a la gente que viene al estadio. Me gusta driblar, pero también soy alguien que ayuda mucho al equipo, que quiere hacer goles y asistir. Luego, cada uno piensa lo que quiere y vota lo que quiere. Si te gusta Ousmane Dembélé, genial; si no, la vida sigue. Ya veremos", dijo al referirse si sería justo ganador del Balón de Oro.

Dembélé confesó que "espero estar entre los treinta nominados, para empezar. He tenido años difíciles con lesiones, actuaciones flojas también. Esta temporada creo que he sido consistente, así que veremos qué pasa. Ya sería excepcional tener mi nombre en la lista. Y ser uno de los favoritos ya es una gran victoria, aunque espero ganarlo algún día".

"Pero, al final, lo pagas caro, y lo vi especialmente en Barcelona. Llegué allí joven, jugué de los 20 a los 26 años, tuve muchos problemas físicos. Aprendí mucho, me sirvió. Ahora conozco mucho mejor mi cuerpo, y por eso me lesiono menos. Sé cuando estoy bien, pero también cuando necesito bajar el ritmo, dosificar en los entrenamientos", aseguró.

Sobre qué ha cambiado en su vida futbolística, el jugador parisino hizo referencia a su etapa en el Barça. "Ahora soy un poco más profesional. Ya era profesional, pero ahora lo soy un poco más. Ahora, incluso en los días de descanso, me gusta ir al centro de entrenamiento, recuperarme, trabajar con los fisios. Antes me iba a casa, jugaba a NBA 2K, veía un poco de tele. También era más joven, es normal".

De Luis Enrique, aseguró que "con un entrenador como él, sabes que si no defiendes, vas al banquillo, alguien tomará tu lugar. Para mí, un delantero no debe hacer trampa, debe hacer esfuerzos todo el tiempo, tanto defensivos como ofensivos, para ayudar al equipo, no solo cuando atacamos. Gracias a eso el PSG se convirtió en campeón de Europa: todos defendimos y todos atacamos”.



Cuando le consultaron por los deportistas que le han inspirado, lo dijo claro. "No conocí a Michael Jordan, pero vi The Last Dance, y es increíble. Pensar que antes no había redes sociales y aun así logró trascender generaciones. Lo que hizo con los Bulls es fantástico. Y crecí viendo al FC Barcelona, así que, naturalmente, Leo Messi, para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira, ¡es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él".