¡Giro inesperado! El 'Dibu' Martínez se va del Aston Villa: acuerdo total con su nuevo equipo

La situación de<b> Emiliano Martínez </b>con <b>Aston Villa</b> comenzó a generar dudas desde el tramo final de la temporada pasada. En la penultima fecha, el 'Dibu' no pudo contener las lágrimas en el Villa Park tras el triunfo sobre <b>Tottenham </b>en lo que parecía una despedida.Sin embargo, el arquero argentino se fue de vacaciones y luego hizo la pretemporada con el club sin recibir una oferta formal. Más tarde, comenzó la Premier League 2025-26 y <b>Emiliano </b>continuaba en el equipo, lo que hizo creer a muchos que seguiría atajando con los 'Villanos' y cumplir su contrato hasta 2029.