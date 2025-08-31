¡Giro inesperado! El 'Dibu' Martínez se va del Aston Villa: acuerdo total con su nuevo equipo

La situación de Emiliano Martínez con Aston Villa comenzó a generar dudas desde el tramo final de la temporada pasada. En la penultima fecha, el 'Dibu' no pudo contener las lágrimas en el Villa Park tras el triunfo sobre Tottenham en lo que parecía una despedida. Sin embargo, el arquero argentino se fue de vacaciones y luego hizo la pretemporada con el club sin recibir una oferta formal. Más tarde, comenzó la Premier League 2025-26 y Emiliano continuaba en el equipo, lo que hizo creer a muchos que seguiría atajando con los 'Villanos' y cumplir su contrato hasta 2029.

Pero todo parece haber cambiado a menos de 24 horas para el cierre del mercado de verano, ya que el portero estaría alistando las maletas para dejar el Aston Villa, según la información que dio a conocer este domingo el periodista Fabrizio Romano. El 'Dibu' Martínez llegó a un acuerdo personal con Manchester United y ahora los 'Red Devils' mantienen negociaciones avanzadas con Aston Villa para intentar cerrar su trapaso lo más pronto posible. "Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa. El Dibu regresa como opción concreta para el United si el acuerdo con Lammens no se concreta. Las conversaciones ya están muy avanzadas", asegura Romano.