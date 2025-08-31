Internacionales

¡Giro inesperado! El 'Dibu' Martínez se va del Aston Villa: acuerdo total con su nuevo equipo

El portero campeón del mundo alistaría las maletas para finalmente marcharse del Villa Park.

  • ¡Giro inesperado! El 'Dibu' Martínez se va del Aston Villa: acuerdo total con su nuevo equipo
2025-08-31

La situación de Emiliano Martínez con Aston Villa comenzó a generar dudas desde el tramo final de la temporada pasada. En la penultima fecha, el 'Dibu' no pudo contener las lágrimas en el Villa Park tras el triunfo sobre Tottenham en lo que parecía una despedida.

Sin embargo, el arquero argentino se fue de vacaciones y luego hizo la pretemporada con el club sin recibir una oferta formal. Más tarde, comenzó la Premier League 2025-26 y Emiliano continuaba en el equipo, lo que hizo creer a muchos que seguiría atajando con los 'Villanos' y cumplir su contrato hasta 2029.

El 'Dibu' Martínez se despidió llorando del Aston Villa, pero tuvo un final que nunca imaginó

Pero todo parece haber cambiado a menos de 24 horas para el cierre del mercado de verano, ya que el portero estaría alistando las maletas para dejar el Aston Villa, según la información que dio a conocer este domingo el periodista Fabrizio Romano.

El 'Dibu' Martínez llegó a un acuerdo personal con Manchester United y ahora los 'Red Devils' mantienen negociaciones avanzadas con Aston Villa para intentar cerrar su trapaso lo más pronto posible.

"Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa. El Dibu regresa como opción concreta para el United si el acuerdo con Lammens no se concreta. Las conversaciones ya están muy avanzadas", asegura Romano.

El equipo dirigido por Rúben Amorin cambió de manera radical su postura sobre un nuevo arquero después del pésimo inicio de temporada. En la apertura de la Premier, el DT portugués optó por no convocar a Onana y poner de titular a Bayindir, que tuvo un error y su equipo perdió en Old Trafford ante Arsenal. Luego empataron ante Fulham.

No obstante, el punto de inflexión fue la penosa eliminación en la Carabao Cup ante Grimsby Town, de la cuarta división. El United igualó 2-2 (con un error de Onana) en el tiempo reglamentario y después cayeron por 12-11 en la tanda de penales. El camerunés solo atajó un remate.

En la tarde de ayer, los 'Red Devils' recuperaron tímidamente la sonrisa tras vencer en casa por 3-2 al recién ascendido Burnley, pero el titular volvió a ser Bayindir. Aun así, no es motivo suficiente para que Amorim confíe en los dos guardametas que tiene.

Después de cinco temporadas, 213 partidos y 70 vallas invictas, Emiliano Martínez está a punto de marcharse del Aston Villa, tras llegar a un acuerdo con un Manchester United que lo espera con los brazos abiertos como el posible salvador de la enorme cantidad de problemas que sufre el equipo en la portería.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Premier League
|
Dibu Martínez
|
Aston Villa
|
Manchester united
|