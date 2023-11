Dibu Martínez y su tremendo error que se hizo viral en la caída del Aston Villa: ¿el mejor portero del mundo?

Los ‘Villanos’ cayeron 2-0 en campo del Nottingham Forest por la Premier League, con la complicidad del polémico arquero argentino en el segundo tanto.

Apenas comenzando el partido, Ola Aina abría el marcador al minuto 5, aunque sería tras el descanso cuando el ‘Dibu’ cometería un blooper.

Un remate de Mangala en el 47 no pudo ser detenido por Martínez, que no midió bien su lanzada con el guante izquierdo y desvió la pelota hacia adentro. El guardameta intentó reaccionar tras su fallo, pero no fue suficiente para sacar el esférico.