Edu Aguirre , periodista de El Chiringuito y reconocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo , habló sin rodeos sobre el debut de Lionel Messi en el Mundial de Clubes 2025 . Aunque es conocido por su afinidad con el portugués, no dudó en elogiar al astro argentino.

También fue consultado sobre una hipotética dupla con Cristiano Ronaldo, una imagen que todo amante del fútbol soñó durante años. Sin embargo, Edu fue realista: “Hubiera sido bonito, pero creo que no. Son dos leyendas que tienen que acabar separadas. Han sido rivales, no enemigos, pero rivales. Para mí, los dos más grandes de la historia: primero Cristiano y luego Messi. Pero creo que cada uno ha hecho su camino, y me parece bien”.

Consultado sobre si Cristiano pensó alguna vez en disputar el Mundial de Clubes 2025, Aguirre reveló que sí hubo interés: “Ofertas tenía muchas, pero ha ganado un título y ahora está descansando, de merecidas vacaciones”.

El periodista evitó dar nombres concretos de clubes, pero dejó claro que sabe de las ofertas, pero no puede revelarlas: “No puedo... Es que la sé. No puedo decir cosas que sé, es mi amigo”, dijo entre risas cuando le preguntaron si River Plate o Boca Juniors estuvieron cerca de ficharlo.