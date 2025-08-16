El motivo por el que Hansi Flick destrozó a los futbolistas del Barcelona e impacta al Mallorca con lo que dice de la polémica

El alemán mostró el camino por donde puede mejorar el equipo: <i>"No es fácil mantener al motivación al descanso con dos goles y jugadores de ventaja, pero tenemos que jugar más rápido, el Mallorca ha estado muy resguardado en defensa, estamos felices por los puntos pero tenemos que mejorar ciertas situaciones".</i>El técnico habló de la titularidad de <b>Eric García </b>por delante de <b>Koundé</b>: <i>"Eric ha jugado muy bien y se merece jugar, tenemos mucha calidad en todas las posiciones y podemos tomar este tipo de decisiones. Al final de la pasada temporada jugó muy bien y sigue en el gran nivel".</i>También tuvo tiempo para deshacerse en elogios sobre Lamine Yamal:<i> "Es importante que mantenga este nivel, si rinde a este nivel ayuda al equipo. Lamine es especial, tiene mucha hambre y es excepcional, estoy muy contento con él, le veo muy motivado en los entrenamientos".</i>