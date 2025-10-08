"El primero en la historia": Cristiano Ronaldo da la noticia que impacta a todo el fútbol y este es su nuevo patrimonio

A nivel deportivo,<b> Cristiano </b>se marchó a Arabia Saudí tras el Mundial de Qatar 2022, después de cumplir una gris segunda etapa en el Mánchester United, y actualmente está concentrado con su selección, Portugal, para los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.Un torneo de gran importancia para <b>Cristiano,</b> al no haberlo ganado en ninguna ocasión en cinco participaciones previas -Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022-; siempre anotando, al menos, un gol.