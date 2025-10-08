OFICIAL: la selección de España da duro golpe al Real Madrid, pero Barcelona no puede celebrar: "Estará en el..."

<b>Dean Huijsen</b>, central del <b>Real Madrid</b>, es la tercera baja tras <b>Lamine Yamal </b>y<b> Rodri Hernández </b>en la convocatoria de España para medirse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, por <i>"una lesión muscular"</i> que impulsa el regreso de Aymeric Laporte.El seleccionador español Luis de la Fuente pierde a un jugador más en la ventana de octubre, que se pierden por lesión junto a Lamine Yamal y Rodri, jugadores que no pudieron ser citados como<b> Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Gavi, Fermín López o Nico Williams.</b>