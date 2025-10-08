Internacionales

OFICIAL: la selección de España da duro golpe al Real Madrid, pero Barcelona no puede celebrar: "Estará en el..."

Huijsen, baja en la convocatoria; regresa Laporte once meses después

  OFICIAL: la selección de España da duro golpe al Real Madrid, pero Barcelona no puede celebrar: Estará en el...

    Real Madrid ha sufrido una baja desde la selección de España.

     Kevyn Oseguera
2025-10-08

Dean Huijsen, central del Real Madrid, es la tercera baja tras Lamine Yamal y Rodri Hernández en la convocatoria de España para medirse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, por "una lesión muscular" que impulsa el regreso de Aymeric Laporte.

El seleccionador español Luis de la Fuente pierde a un jugador más en la ventana de octubre, que se pierden por lesión junto a Lamine Yamal y Rodri, jugadores que no pudieron ser citados como Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Gavi, Fermín López o Nico Williams.

Mundial Sub-20: España, selección que se clasificó como mejor tercero, elimina a Ucrania y se mete a los cuartos de final

Huijsen no participó en el entrenamiento vespertino del lunes en la Ciudad del Fútbol, en el que realizó estiramientos sin calzarse las botas de fútbol, tras llegar "con síntomas de fatiga muscular a la concentración", según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva, por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación", añadió la RFEF en un comunicado.

Ante una nueva lesión, De la Fuente ha optado por recuperar para la selección a Laporte, al que no había citado en la lista inicial a la espera de que mejorase su tono físico con más rodaje en el Athletic Club. Tras solucionar su situación para lograr su regreso, ha disputado cinco encuentros con su club. Su último partido como internacional fue el 15 de noviembre de 2024, en un triunfo en Dinamarca en la Liga de Naciones.

"Lo tenía todo hecho con el Barcelona, es verdad; pero luego nos llamó el Madrid y fue muy fácil elegir"


Redacción web
EFE

