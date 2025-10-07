"Lo tenía todo hecho con el Barcelona, es verdad; pero luego nos llamó el Madrid y fue muy fácil elegir"

Rodrygo estuvo cerca de abandonar el Real Madrid el pasado verano, pero Xabi Alonso aseguró que contaba con todos los futbolistas de la plantilla para esta temporada y el brasileño se terminó quedando, aunque ha perdido su puesto de titular en este inicio de temporada. El extremo de 24 años tuvo ofertas de la Premier League para dejar el equipo, pero ninguna pudo concretarse, lo que provocó su continuidad y que comenzara su octava campaña con la camiseta blanca.

"Claro que siempre hay ofertas, no voy a mentir sobre eso. Pero siempre dejé claro al club que yo quiero seguir triunfando aquí, más de lo que ya lo hice", reconoce Rodrygo en una entrevista con Tomás Roncero para el el diario AS. De momento su participación en el Real Madrid está siendo muy discreta. Solo ha sido titular en dos partidos, uno de Liga y otro de la Champions League, aunque siempre acostumbra a jugar en la segunda mitad, siendo un refresco habitual para la delantera. Hasta la fecha, Rodrygo solo ha disputado 212 minutos de 900 posibles, una cifra muy baja que solo demuestra que no es una predilección para Xabi Alonso, quien apuesta por el argentino Franco Mastantuono.



RECHAZÓ AL BARCELONA

Lo cierto es que el brasileño siempre ha vivido a la sombra de su compatriota Vinicius. Ambos llegaron desde Brasil para el Real Madrid Castilla y prácticamente subieron juntos al primer equipo, aunque los focos siempre han estado sobre el ex Flamengo. La historia podría haber sido muy diferente si Rodrygo hubiese aceptado una oferta previa que recibió del FC Barcelona, tal y como lo revela en la charla. "Antes de fichar por el Madrid, ya estaba todo hecho con el Barça. Es verdad. Pero mi padre me dijo que el Madrid nos había llamado y que tenía que elegir. Para mí fue muy fácil. Sabía lo que quería y cuál era mi sueño. Ni lo dudé. Y aquí estoy", afirma. "El Barça fue por mí y siempre he dicho que es un gran club y que le tengo mucho respeto. Pero el Madrid era mi sueño y mi decisión era fácil de tomar. No podía esperar más al Madrid y cuando llegó el momento lo hicimos como debíamos", recuerda el delantero.

PRÓXIMO CLÁSICO ESPAÑOL