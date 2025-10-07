"Lo tenía todo hecho con el Barcelona, es verdad; pero luego nos llamó el Madrid y fue muy fácil elegir"

Lo cierto es que el brasileño siempre ha vivido a la sombra de su compatriota <b>Vinicius</b>. Ambos llegaron desde Brasil para el <b>Real Madrid Castilla </b>y prácticamente subieron juntos al primer equipo, aunque los focos siempre han estado sobre el ex <b>Flamengo</b>.La historia podría haber sido muy diferente si <b>Rodrygo </b>hubiese aceptado una oferta previa que recibió del <b>FC Barcelona</b>, tal y como lo revela en la charla."Antes de fichar por el Madrid, ya estaba todo hecho con el Barça. Es verdad. Pero mi padre me dijo que el Madrid nos había llamado y que tenía que elegir. Para mí fue muy fácil. Sabía lo que quería y cuál era mi sueño. Ni lo dudé. Y aquí estoy", afirma."El Barça fue por mí y siempre he dicho que es un gran club y que le tengo mucho respeto. Pero el Madrid era mi sueño y mi decisión era fácil de tomar. No podía esperar más al Madrid y cuando llegó el momento lo hicimos como debíamos", recuerda el delantero.