Toni Kroos criticó al Barcelona de Flick y lo que podría pasarles en la Champions: "En un mal día de Pedri o Lamine..."

"El Barcelona tiene uno de los estilos de juego más atractivos de Europa... el más atractivo de Europa", admite <b>Kroos</b>, pero también señala las deficiencias del sistema que ha implantado su compatriota <b>Hansi Flick</b>."También creo que asumen tantos riesgos. En un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions League", añadió en el pódcast comparte con su hermano <b>Felix</b>.El teutón advirtió que "el año pasado ya les pasó con el Inter de Milán y este año, ya sea en octavos, en cuartos, en semifinales o en la final en algún momento se toparán con un rival así".