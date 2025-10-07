Internacionales

Toni Kroos criticó al Barcelona de Flick y lo que podría pasarles en la Champions: "En un mal día de Pedri o Lamine..."

El exjugador alemán dio su opinión sobre el equipo azulgrana tras sufrir dos duras derrotas la semana pasada.

2025-10-07

Toni Kroos, exfutbolista alemán que dejó su huella en el Real Madrid, habló sobre el FC Barcelona y su crisis de resultados tras perder contra el campeón PSG en la Champions League y luego sufrir una goleada del Sevilla en LaLiga.

El histórico mediocampista de 35 años se retiró de la canchas en 2024 después de ganar la 'Orejona' en Wembley y disputar la Eurocopa. Asegura que cualquier equipo puede vencer al Barça cuando no aparecen las figuras del equipo, aunque reconoce su dominio en el fútbol español.

"El Barcelona tiene uno de los estilos de juego más atractivos de Europa... el más atractivo de Europa", admite Kroos, pero también señala las deficiencias del sistema que ha implantado su compatriota Hansi Flick.

"También creo que asumen tantos riesgos. En un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions League", añadió en el pódcast comparte con su hermano Felix.

El teutón advirtió que "el año pasado ya les pasó con el Inter de Milán y este año, ya sea en octavos, en cuartos, en semifinales o en la final en algún momento se toparán con un rival así".

El exjugador madridista tiene claro que "esto le pasará al Barcelona en la Champions League", aunque "en LaLiga no creo porque son muy dominantes".

Para finalizar, Kroos señaló al cansancio en los últimos minutos como uno de los grandes lastres del cuadro azugrana en este arranque de temporada. "Sobre todo a partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y no cambian a otro estilo de cerrar espacios".

"Si estás cansado y no cambias el estilo de juego se hace muy evidente lo expuesto que estás", cerró el alemán.

