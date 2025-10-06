Internacionales

Hansi Flick quiere ficharlo: vale 45 millones de euros y Barcelona podría dar la gran sorpresa

El conjunto catalán reavivó su interés por un delantero alemán que es del agrado de Flick.

El Barcelona sufrió esta semana dos derrotas consecutivas. Fue vencido por el PSG, que con un equipo alternativo se quedó con los tres puntos en la última jugada por la Champions League. Y ayer el Sevilla lo goleó por 4-1 en el Sánchez Pizjuán para borrarle el invicto en LaLiga y quitarle el liderato.

Pese a que el mercado de fichajes terminó hace poco más de un mes, uno nuevo se abrirá en enero para las incorporaciones de cara al tramo final de la temporada. El club catalán sabe que le apuntará a esa ventana, o quizás esperará al siguiente, para seguir reforzando una plantilla que parece inmejorable, aunque depende de las lesiones.

Las bajas de Lamine Yamal y Raphinha le quitaron mucho poder de ataque al Barça, y eso se ha visto reflejado con las dos caídas al hilo. Es por eso que Hansi Flick quiere tener alternativas y ya pensó en su compatriota Karim Adeyemi.

El conjunto azulgrana está interesado en la situación del atacante del Borussia Dortmund, al que le queda un año y medio de contrato. De acuerdo con Sports Bild, el Barcelona reavivó su interés por el alemán.

El valor de Adeyemi, según Transfermarkt, es de 45 millones de euros que el Barça deberá pagar, pero pueden jugar con el apuro que tendrá el Dortmund. Y es que el futbolista tiene contrato hasta junio de 2027, pero no hay una renovación avanzada.

En este punto, el Dortmund no descarta tratar de vender a Adeyemi en los próximos dos mercados para no correr el riesgo de perderlo a coste cero cuando termine su vínculo con el club.

El Barcelona incorporó a Marcus Rashford este mercado para cubrir la posición de extremo y la figura de Adeyemi vuelve a aparecer en el horizonte.

