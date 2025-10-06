Hansi Flick quiere ficharlo: vale 45 millones de euros y Barcelona podría dar la gran sorpresa

El <b>Barcelona </b>sufrió esta semana dos derrotas consecutivas. Fue vencido por el <b>PSG</b>, que con un equipo alternativo se quedó con los tres puntos en la última jugada por la Champions League. Y ayer el <b>Sevilla </b>lo goleó por 4-1 en el Sánchez Pizjuán para borrarle el invicto en LaLiga y quitarle el liderato.Pese a que el mercado de fichajes terminó hace poco más de un mes, uno nuevo se abrirá en enero para las incorporaciones de cara al tramo final de la temporada. El club catalán sabe que le apuntará a esa ventana, o quizás esperará al siguiente, para seguir reforzando una plantilla que parece inmejorable, aunque depende de las lesiones.