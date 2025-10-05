Hansi Flick se pronuncia tras sufrir goleada del Sevilla: "No quiero poner excusas; hoy todo el mundo..."

<b>Dolorosa derrota </b>"La más complicada fue la semifinal de Milán (ante Inter). Hoy debo aceptar la derrota y lo que hago es que tengo una visión positiva. Tenemos que cambiar lo que no hemos hecho bien, sobre todo en la primera parte. Cometimos muchos errores, no controlamos el balón, no hemos jugado al nivel que teníamos que mostrar".<b>Parón</b>"No sé si será mejor a nivel físico o mental. Es bueno tener un parón. Que tengan un ambiente diferente en la selección. Será positivo. Cuando vuelvan, intentaremos mejorar y trabajar duro para recuperar nuestro nivel".<b>Ambiente en el Sánchez Pizjuán </b>"No creo que haya influido. Los jugadores están acostumbrados".