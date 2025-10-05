Internacionales

Hansi Flick se pronuncia tras sufrir goleada del Sevilla: "No quiero poner excusas; hoy todo el mundo..."

Barcelona perdió el invicto y el liderato de LaLiga en el Sánchez Pizjuán y el alemán dio su opinión del partido.

  • Hansi Flick se pronuncia tras sufrir goleada del Sevilla: No quiero poner excusas; hoy todo el mundo...
2025-10-05

Hansi Flick atendió la rueda de prensa luego de la dura goleada que sufrió el Barcelona frente al Sevilla (4-1) por la octava jornada de LaLiga. El técnico alemán admite que la primera parte de su equipo no estuvo a la altura y valora la llegada del parón por la fecha FIFA.

Pese a la caída, Flick asegura que todavía son un "buen equipo" y que los resultados y el nivel de sus futbolistas volverán pronto. Admite que esta no fue la derrota más dolorosa como entrenador azulgrana y fue la del Inter en Champions League.

Sevilla acabó con el invicto del Barcelona y le propina dura goleada en LaLiga; Alexis Sánchez le marcó a su ex

Partido

"La primera parte no fue buena por nuestra parte. Ellos eran agresivos, y nosotros no tuvimos soluciones. Iban al uno contra uno. En la segunda, reaccionamos. Valoro la reacción y cómo jugamos. Pero no quiero hablar sobre los goles. No quiero poner excusas. Hay que aprender y ver qué dirección tomamos, eso es lo que les he dicho a ellos. Hay que luchar para que no vuelva a pasar y por todos los títulos: Copa, Liga, Champions.... Somos un buen equipo y volverán los resultados".

Preocupación

"No creo que sea el sistema o estructura. En la primera mitad, hemos cometido errores graves. Podríamos hablar de muchas cosas, pero creo que nuestra actuación en la primera parte no fue buena, y en la segunda mejoramos. Pero es pasado. Tenemos que aprender de este partido y del encuentro del PSG. Y lo haremos. Después del parón, esperemos que vuelvan algunos jugadores lesionados. Jugamos para el club y para los aficionados. Hoy todo el mundo está descontento".

Egos

"Esto es diferente. Hoy es cuestión de fútbol y de marcar goles, si los marcas, ganas. Hoy no lo hemos hecho. El resultado no es bueno, pero hay que tener la cabeza alta y seguir".

Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona sufrió su primera caída y festeja Real Madrid

Dolorosa derrota

"La más complicada fue la semifinal de Milán (ante Inter). Hoy debo aceptar la derrota y lo que hago es que tengo una visión positiva. Tenemos que cambiar lo que no hemos hecho bien, sobre todo en la primera parte. Cometimos muchos errores, no controlamos el balón, no hemos jugado al nivel que teníamos que mostrar".

Parón

"No sé si será mejor a nivel físico o mental. Es bueno tener un parón. Que tengan un ambiente diferente en la selección. Será positivo. Cuando vuelvan, intentaremos mejorar y trabajar duro para recuperar nuestro nivel".

Ambiente en el Sánchez Pizjuán

"No creo que haya influido. Los jugadores están acostumbrados".

¡Estallaron las redes! Los memes que dejó la goleada del Sevilla sobre Barcelona y no perdonan a Lewandowski

Sensaciones

"Creo que tenemos que analizarlo todo, pero sobre todo la primera mitad. Debemos entrenar y revisar lo que ha pasado y cómo jugar en diferentes espacios. Ellos querían jugar uno contra uno. Jugaban con defensa de cinco, han salido con defensa de cuatro. En la segunda mitad, mejoramos y hubo reacción, y el equipo luchó. No estamos contentos porque hemos perdido. Debemos seguir".

Centro del campo

"Es importante que todos se muevan, que tengan el balón. En la primera mitad no lo tuvimos. Lo hablaremos. Quiero que todos se involucren con el trabajo de Pedri y Frenkie".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga española
|
Hansi Flick
|
Sevilla
|
Barcelona
|