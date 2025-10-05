Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona sufrió su primera caída y festeja Real Madrid

¡Adiós al invicto! El Barcelona sufrió este domingo su primera derrota en LaLiga. El equipo de Hansi Flick fue superado por un aguerrido Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (4-1) en la octava jornada del torneo, un partido que tuvo controversia por un penal en los primeros minutos. El conjunto andaluz, que dirige el argentino Matías Almeyda, se puso en ventaja desde los 13 minutos luego de una polémica falta de Ronald Araujo dentro del área que fue revisada por el VAR y luego Alexis Sánchez fue el encargado de ejecutar el lanzamiento.

La escuadra local marcó el segundo tras una gran jugada colectiva que definió Isaac Romero al 36'. El equipo catalán era superado en todas las líneas, pero cuando estábamos por irnos al descanso, Pedri tiró un centro que conectó Rashford para hacer el descuento. Para el complemento, la visita tuvo para empatarlo desde el punto penal, pero Lewandowski falló su lanzamiento y el Sevilla aprovechó para sentenciar la goleada en el tramo final con los tantos de José Carmona (90') y Akor Adams (96'). Con este duro resultado, los azulgranas se quedan en el segundo puesto de la clasificación con 19 puntos mientras que el Real Madrid se consolida en la cima con 21 unidades, tras derrotar ayer al Villarreal en el Bernabéu.

El propio Villarreal se mantiene en el tercer escalón con 16 unidades y el Sevilla sube al cuarto puesto con 13 puntos, los mismos que tiene Elche y Athletic Club en la quinta y sexta plaza, respectivamente. Atlético de Madrid tiene 12 unidades en el séptimo lugar, al igual que el Betis como octavo y Espanyol en el noveno casillero. Alavés es noveno con 11 puntos. El Levante de Kervin Arriaga firmó ayer su segunda victoria del campeonato tras derrotar al Real Oviedo por 2-0 y salió de la zona roja. El equipo marcha en el decimotercer puesto con ocho unidades. Mallorca, Real Sociedad, Celta de Vigo y Rayo Vallecano se sitúan en las últimas posiciones.