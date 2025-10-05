Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona sufrió su primera caída y festeja Real Madrid

La escuadra local marcó el segundo tras una gran jugada colectiva que definió<b> Isaac Romero</b> al 36'. El equipo catalán era superado en todas las líneas, pero cuando estábamos por irnos al descanso, <b>Pedri</b> tiró un centro que conectó <b>Rashford </b>para hacer el descuento.Para el complemento, la visita tuvo para empatarlo desde el punto penal, pero <b>Lewandowski </b>falló su lanzamiento y el <b>Sevilla </b>aprovechó para sentenciar la goleada en el tramo final con los tantos de <b>José Carmona </b>(90') y <b>Akor Adams</b> (96').Con este duro resultado, los azulgranas se quedan en el segundo puesto de la clasificación con 19 puntos mientras que el<b> Real Madrid</b> se consolida en la cima con 21 unidades, tras derrotar ayer al <b>Villarreal</b> en el Bernabéu.