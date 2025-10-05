Internacionales

Ni Pedri ni Lampard y tampoco Gerrard: Xavi Hernández señaló al único mediocampista mejor que él

El exjugador del Barcelona aceptó el reto de elegir quién ha sido el futbolista que lo supera en talento.

El legado que dejó Xavi Hernández en el fútbol es difícilmente superable. Para muchísimos aficionados, sin ser del equipo catalán, se trata del mejor mediocampista de la historia por su calidad al momentos de brindar los pases y el liderazgo que transmitía sobre el campo.

Su dupla junto a Andrés Iniesta en la medular del Barça y la selección española le permitió ganar cuatro Champions League, ocho Ligas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España, dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica en 2010.

El debate sobre quién es el mejor centrocampista de todos los tiempos está siempre presente entre los fanáticos y hay muchas opiniones, la mayoría de las veces sesgadas por el amor a unos colores o conjunto nacional, aunque Xavi siempre se menciona entre los más grandes.

Ahora es el propio Xavi el que se ha puesto delante de la disyuntiva de tener que seleccionar a un jugador mejor que él en esta posición. Lo ha hecho en un video de preguntas rápidas de Rulas y Adri Contreras, dos conocidos creadores de contenido, durante la presentación de 'Trionda', el balón del próximo Mundial 2026.

"Quédate callado hasta que diga un medio mejor que tú", le dicen a Xavi y el reto empieza con nombres como Arda Güler, Kobbie Mainoo o Gavi, tres jugadores con un futuro brillante, pero que todavía están muy lejos del actual entrenador.

Tampoco le convencen perfiles como el de Camavinga, Pablo Barios, Reijnders, Fermín, Fede Valverde, Zubimendi o Enzo Fernández. Ni siquiera Pedri hace que se inmute, aunque para varios es el heredero natural de Xavi en el Barcelona.

Pero cuando empezó a escuchar futbolistas de su época, Hernández comienza a dudar si alguno de ellos podría ser mejor. Sin embargo, descarta a Andrea Pirlo o Frank Lampard, también a la leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, o al todoterreno francés Makelele.

XAVI ELIGE A ZIDANE

Finalmente, llega el nombre que provoca la reacción de Xavi: Zinedine Zidane, el mejor jugador de la historia de Francia y uno de los medios con más clase que brilló con la camiseta del Real Madrid.

Ambos exfutbolistas se enfrentaron en varias ocasiones en los Clásicos de LaLiga y Xavi cree que 'Zizou' es mejor que él su posición.

El galo levantó una Champions League con los blancos, pero su mejor título ha sido el Mundial que se disputó en su país en 1998, además del Balón de Oro.

