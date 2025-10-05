Ni Pedri ni Lampard y tampoco Gerrard: Xavi Hernández señaló al único mediocampista mejor que él

Finalmente, llega el nombre que provoca la reacción de <b>Xavi</b>: <b>Zinedine Zidane</b>, el mejor jugador de la historia de <b>Francia </b>y uno de los medios con más clase que brilló con la camiseta del <b>Real Madrid</b>. Ambos exfutbolistas se enfrentaron en varias ocasiones en los Clásicos de LaLiga y <b>Xavi </b>cree que 'Zizou' es mejor que él su posición.El galo levantó una Champions League con los blancos, pero su mejor título ha sido el Mundial que se disputó en su país en 1998, además del Balón de Oro.