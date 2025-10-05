Sevilla acabó con el invicto del Barcelona y le propina dura goleada en LaLiga; Alexis Sánchez le marcó a su ex

Otra misión que buscaba el equipo del argentino <b>Matías Almeyda</b> era sumar dos triunfos seguidos, lo que no conseguía desde hace cerca de dieciocho meses después de no lograrlo en toda la pasada temporada, y para ello le puso mucho ritmo al partido desde su arranque, aunque el fuerte calor fue un problema añadido para que esa intensidad se mantuviera muchos minutos.Los sevillistas le sacaron rédito a esos buenos minutos para adelantarse en el marcador gracias a un polémico penal del uruguayo <b>Ronald Araújo </b>sobre <b>Isaac Romero</b>, una falta que en principio no consideró el colegiado <b>Alejandro Muñiz</b>, pero rectificó tras ser avisado por el VAR e ir a la pantalla a comprobarlo.El encargado de transformarlo fue el veterano delantero chileno <b>Alexis Sánchez</b>, una de las apuesta del <b>Sevilla </b>para esta campaña y que le marcó al que fue equipo durante tres temporadas, de la 2011-12 a la 2013-14.El 1-0 no le sentó nada bien a la formación visitante. Todo lo contrario. Se vio superada por un rival intenso, que ganó las disputas de balón y que lo único que tuvo en su debe en la primera media hora fue que no encontró el segundo tanto en hasta cuatro claras ocasiones de las que dispuso, dos de ellas <b>Isaac Romero</b>.