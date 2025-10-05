Pichichi Liga Española: Mbappé se aleja de Julián y Lewandowski tras completarse la jornada 8

<b>Kylian Mbappé</b>, delantero del <b>Real Madrid</b>, marcó por quinta jornada consecutiva para aumentar su ventaja al frente de la clasificación de LaLiga tras disputarse la octava fecha previo al parón de selecciones.El delantero francés, que cerró ayer la victoria de su equipo ante el <b>Villarreal </b>(3-1) en el Bernabéu, acumula nueve tantos, tres más que el argentino <b>Julián Álvarez</b>, atacante argentino del<b> Atlético</b>, que no pudo mantener su racha en Balaídos frente al <b>Celta </b>(1-1).