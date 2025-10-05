Pichichi Liga Española: Mbappé se aleja de Julián y Lewandowski tras completarse la jornada 8

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, marcó por quinta jornada consecutiva para aumentar su ventaja al frente de la clasificación de LaLiga tras disputarse la octava fecha previo al parón de selecciones. El delantero francés, que cerró ayer la victoria de su equipo ante el Villarreal (3-1) en el Bernabéu, acumula nueve tantos, tres más que el argentino Julián Álvarez, atacante argentino del Atlético, que no pudo mantener su racha en Balaídos frente al Celta (1-1).

Con cinco dianas se sitúan el camerunés Etta Eyong, compañero de Kervin Arriaga en el Levante, y el brasileño Vinicius, autor del doblete que encaminó el triunfo del Real Madrid sobre el 'Submarino amarillo'. Por su parte, el colombiano 'Cucho' Hernández abrió la remontada del Betis en campo del Espanyol (1-2) con su cuarto tanto, cifra que alcanzó también el portugués Andre Silva, delantero del Elche.

Ambos delantero empatan con Ferran Torres y el polaco Robert Lewandowski, que se fueron en blanco esta tarde luego de sufrir la primera derrota del Barcelona en LaLiga contra el Sevilla (4-1) en el Sánchez Pizjuán. Borja Iglesias (Celta), Iván Romero (Levante) y el kosovar Vedat Muriqi (Mallorca) también cuentan con cuatro dianas cada uno.