Ancelotti defiende a Bale por las críticas y hace saber la situación del galés: “No se puede mover”

Carlo Ancelotti se mostró tranquilo en la conferencia de prensa previo al derbi donde el Real Madrid visita al Atlético en el Wanda Metropolitano por la fecha 35 de la liga española.

El entrenador merengue confesó que habrá cambios en la alineación, así como dará descanso a otros jugadores pensando ya en la Gran Final de la Champions del próximo 28 de mayo en París, Francia, tras ser campeones del torneo doméstico.

De igual manera, se refirió a la situación de algunos futbolistas que sufren por lesión como es el caso de Gareth Bale, ausente de la plantilla aún en las celebraciones de los logros recién conseguidos. Así excusó Carletto al galés.

LA CONFERENCIA

El equipo

“Está bastante bien, con algunas dudas pero hemos tenido dos días de descanso y el once lo voy a pensar mañana. Sacaremos al mejor equipo y lo único seguro es que va a jugar Lunin (portero). Alaba y Hazard no llegan y tenemos las baja de Bale e Isco”.

Ausencia de Bale

“Todos lo tienen cariño. No estuvo (celebración) porque no se podía mover. A mí me pasó, cuando se te bloquea la espalda no te puedes mover. Si está bien, se entrena como nosotros. No es que esté distante, es que no se puede mover”.