Sigue el escándalo en España: Piqué traicionó a Sergio Ramos y habla de Messi con Rubiales en los nuevos audios filtrados

Ramos sobre la petición de Piqué para sacar a Aganzo de la AFE: “Yo sé la relación que han tenido Rubi y Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubi se presentó para la presidencia de la Federación, pues al otro (Aganzo) lo puso en la AFE . ¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo, y con poder, pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubi tenía a tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo, aun estando Aganzo de presidente. Entonces este cogió y los echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE . Entonces, esto es un tema también muy delicado, Geri . Y yo con Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho, la relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores. Pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. Yo creo que esto no es un tema nuestro, es un tema... ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé, yo creo que nosotros aquí es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos”.

Piqué, en un acto de traición a la confianza de Ramos, decidió enviarle el audio a Rubiales.

“Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial”.

Posteriormente, mencionó que tampoco era posible poder unir a Leo Messi a la causa.

“El tema está un poco complicado porque Leo no quiere liderar nada de esto. Ningún movimiento de estos, no se quiere meter y no entiende las circunstancias de todo. Me ha dicho habla con los del Madrid a ver qué dicen de esto. Y claro, Sergio me envía esto y estoy un poco ahora... Mañana se lo voy a explicar a Leo, pero he hablado por teléfono con él, le he comentado lo del fondo. El tío estaba muy agradecido pero de ahí a meterse en algo así y liderarlo él sólo yo no lo veo”.