Las dos jugadoras de España que abandonaron la concentración: “Es bastante duro estar aquí”

“Es una realidad que la situación para mí y para Patri es diferente al resto de compañeras, ya sabemos que no han sido las maneras de volver, al final no estamos en condiciones de decir ‘ahora vuelves’, no, esto es un proceso”, dijo Mapi León a los medios a la salida del hotel de concentración.

“Es verdad que es una situación diferente y es bastante difícil, bastante duro personalmente estar aquí, obviamente, mentalmente no estás para poder estar”, añadió por su parte Patri Guijarro.

Ambas jugadoras formaron parte del grupo de 15 jugadoras que hace un año ya habían renunciado a ir con la ‘Roja’ mientras no hubiera cambios en la estructura y los métodos de trabajo del equipo, por lo que tampoco fueron al Mundial de Australia, donde España se proclamó campeona por primera vez en su historia.