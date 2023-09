España tiene nueva entrenadora: convocatoria sin Jenni Hermoso y la durísima sanción para las jugadoras que no acudan

15 de las 23 campeonas del mundo con España han sido convocadas por la nueva seleccionadora Montse Tomé , este lunes para los partidos de Liga de Naciones; en la lista no figura Jenni Hermoso .

La nueva seleccionadora española, que ocupa el puesto del destituido Jorge Vilda , ha contado también con Mapi León y Patri Guijarro , dos jugadoras que no fueron al Mundial y que habían formado parte de las ‘15 rebeldes’ que hace un año ya habían solicitado cambios en los métodos de trabajo de la selección.

El viernes, 39 jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, habían emitido un comunicado en el que consideraban que no se daban las condiciones para su vuelta a la Roja tras el escándalo del beso forzado del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales , a Jenni Hermoso . Desde entonces ninguna ha vuelto a pronunciarse públicamente.

España se mide el viernes contra Suecia antes de medirse a Suiza la próxima semana en sendos partidos de la Liga de Naciones, torneo que clasifica para los Juegos Olímpicos de París.

CASTIGOS SI NO SE PRESENTAN

En el Código Disciplinario de la Federación Española habla de duras sanciones en caso de no acudir a la llamada de la selección. En su artículo 65 expone claramente que: “Los futbolistas que de forma no justificada no asistan o abandonen las convocatorias de las Selecciones Nacionales, entendiéndose aquéllas referidas a entrenamientos, concentraciones, o celebración efectiva de partidos o competiciones, serán sancionados con multa de 3.006 a 30.051 euros y con una o varias de las siguientes sanciones:

- Inhabilitación para ocupar cargos en la organización federativa, o suspensión o privación de licencia, por tiempo de dos a cinco años.

- Privación de licencia, con carácter definitivo; tal clase de sanción sólo podrá imponerse de modo excepcional por la reincidencia en infracciones muy graves” .

Así pues, las futbolistas que han sido citadas por Tome tendrán que acudir a la selección. Sino podrían perder su licencia.

CONVOCATORIA OFICIAL

Porteras: Cata Coll (Barcelona), Misa Rodríguez (Real Madrid) y Enith Salón (Valencia)

Defensas: Laia Aleixandri (Manchester City), Irene Paredes, Mapi León, Ona Batlle (Barcelona), María Méndez (Levante), Oihane Hernández y Olga Carmona (Real Madrid).

Centrocampistas: Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, María Pérez (Barcelona), Tere Abelleira (Real Madrid) y Rosa Márquez (Betis)

Delanteras: Esther González (Gotham), Lucía García (Manchester United), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Eva Navarro (Atlético), Mariona Caldentey (Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid) e Inma Gabarro (Sevilla).