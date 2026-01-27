Esporte Clube Vitória rompe barreras en patrocinios deportivos

El desempeño de la empresa en plataformas de evaluación del consumidor ofrece otra capa de validación. La nominación al <b>Premio Reclame Aqui 2025</b> y el liderazgo en su categoría no son logros menores. Reclame Aqui es la principal plataforma brasileña de quejas de consumidores, y sus premios evalúan empresas con base en tasas de resolución de problemas, velocidad de respuesta y satisfacción del cliente.Para empresas digitales, especialmente en sectores sensibles, mantener indicadores positivos en estas plataformas es crítico. La confianza del usuario es el activo más valioso de cualquier plataforma, y métricas públicas de atención al cliente funcionan como termómetro de calidad operacional.