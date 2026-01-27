Mourinho sorprendió al madridismo sobre su opinión de Álvaro Arbeloa y el duelo ante el Real Madrid en Champions

“Arbeloa es mi niño, no es solo un exjugador mío. Álvaro es de mis jugadores favoritos a nivel personal, no fue el mejor jugador que tuve en el Madrid, pero sí uno de los mejores hombres. Es al último al que podría presionar”, afirmó el técnico al ser preguntado si se refería al técnico madridista cuando la semana pasada dijo que le sorprendía que había técnicos sin experiencia entrenando a grandes.

José Mourinho se enfrenta por segunda vez al Real Madrid desde que dejó el banquillo del equipo blanco. Y esta vez tendrá enfrente a uno de sus pupilos más ilustres, Álvaro Arbeloa , del quien admitió que guarda especial cariño.

¿Qué tipo de partido espera mañana?

Es difícil prever. Por mucho que hablemos, hay una cosa innegable y al mismo tiempo fantástico, es la imprevisibilidad del juego. Nunca se sabe que va a pasar. Analizas al adversario y a tu propio equipo, pero pueden pasar muchas cosas. Intentamos preparar al equipo lo mejor posible y jugar con respecto a un equipo que todos sabemos quiénes son. Nuestro único objetivo es ganar. Nosotros no tenemos que prestar atención a los otros resultados, si no ganamos no estaremos en la siguiente fase.

Han pasado muchos años desde que estuvo en el Real Madrid y le quería preguntar por una de sus ruedas de prensa más famosas de aquella etapa en la que se preguntaba “¿por qué?" muchas veces después de un partido contra el Barcelona. Hay una investigación pendiente en cuanto a un caso arbitral. ¿El tiempo ha respondido a esa pregunta?

Es una cosa que no me interesa, honestamente no me interesa. Yo vivo mi carrera día a día. Pienso en hoy y mañana, no en ayer. Lo que ha pasado ha pasado y ya está.

¿Qué espera del árbitro y del mercado de fichajes?

No me planteo entradas ni salidas. Nunca sabes las posibilidades. Tenemos dos jugadores importantes lesionados para la segunda parte de la temporada. Estoy muy tranquilo respecto al mercado. Sobre el árbitro, hace semanas, dije que no me preocupo mucho del árbitro y no me gusta comentar del árbitro antes de los partidos porque creo que va a hacer el mejor trabajo posible. Después de los partidos sí hablo de los árbitros.

La semana pasada dejó usted una reflexión, que le llamaba la atención la juventud, la inexperiencia, de ciertos entrenadores que estaban llegando a la Premier. ¿La inexperiencia de Arbeloa le llama también la atención? ¿Cómo ve estas dos primeras semanas de él como entrenador del Real Madrid?

Vosotros periodistas tenéis una cualidad que respeto mucho, que es llevar las cosas en la dirección que os interesa. La pregunta que me hicieron fue si para mí era una sorpresa que Spalletti entrenase a la Juve. Y mi respuesta fue en relación a una pregunta muy objetiva de si Spalletti tenía condiciones para entrenar a la Juve. Esta era la pregunta y la respuesta es en defensa de Spalletti. Obviamente que no me sorprende que Spalletti entrene a la Juve y que entrenadores de grandes currículums entrenen a los mejores clubes. Lo que me sorprende es cuando un entrenador sin historia entrena a un gran club.

Es una reflexión que me parece normal y te cuento una historia que refleja bien la situación. En el año 2000, un gigante que se llama Benfica llamó a un entrenador, que no había entrenado a nadie [habla de sí mismo], para ser entrenador del Benfica. Ese entrenador respondió: “No voy porque no quiero ser asistente”. Porque yo pensaba que me querían de asistente. Al final me querían de entrenador. Fue mi primera gran sorpresa de un joven entrenador que no había entrenado a nadie y va directamente a un gigante. Me pasó a mí y fue una sorpresa esa situación.A los italianos les ha venido bien para hablar de Chivu, a vosotros españoles o ha venido bien para hablar de Arbeloa. Pero es solo un problema de que tanto Chivu como Arbeloa son mis niños. No solamente son exjugadores mío, sino exjugadores especiales.

Hablando de Álvaro, es de los jugadores que desde el punto de vista humano, de la relación personal y la empatía personal, es de mis jugadores favoritos de todos. No ha sido obviamente el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero es seguramente uno de los mejores hombres que ha jugado para mí en el Real Madrid. Es el último al que yo podría meter presión, pero vosotros sois muy inteligentes en el modo que vosotros hacéis vuestro trabajo. Yo solo espero que a Álvaro le vaya muy bien y que pueda tener una carrera fantástica como entrenador.

¿Cómo debe jugar el Benfica?

Analizando a este Real Madrid, me gustaría jugarle de otro modo al que le voy a poder jugar. No podemos jugar con las cualidades que no tenemos. Para ganar hay que marcar un gol más que el adversario. Tenemos que jugar para marcar y defender bien, ser equilibrados.

Usted también tuvo una buena relación con Xabi Alonso. ¿Le ha sorprendido que durase en el cargo tan poco tiempo? ¿Ha hablado con él?

Xabi es otro de mis chicos, sí. Es otro del que solo tengo recuerdos positivos. Tuve la emoción, que tendré mañana de jugar contra Álvaro, de jugar contra Xabi. Me tocó, me emocionó jugar contra Xabi y mañana me emocionaré con Álvaro. Fue una alegría muy grande lo que hizo en el Leverkusen. Fue una alegría muy grande que llegase a entrenar al Real Madrid. Después, lo que pasó, cómo terminó, por qué terminó, honestamente es algo que no me interesa. En el fútbol es difícil que algo me sorprenda, todo puede pasar. Pero seguro que su carrera irá en otra dirección y que será muy feliz, porque ha demostrado, principalmente en el Leverkusen, el nivel de entrenador al que puede llegar.

¿Qué significa quedarse fuera del playoff? ¿Puede afectar al mercado?

Creo que el mercado no va a cambiar nos clasifiquemos o no. Estoy convencido de que no tendrá nada que ver. Una hipotética no clasificación, el gran problema pasa por la derrota inicial en casa. La derrota también ante el Leverkusen, injusta, también marca la clasificación.

Hace unas semanas Guardiola aconsejaba a Xabi Alonso antes de que lo destituyeran que ‘mease’ con la suya, que muriese con sus ideas. ¿Qué pensó cuando se enteró que Arbeloa entrenaría al Madrid? ¿Y qué consejo puede darle usted a Arbeloa para que le vaya bien, como le ha ido usted, en su carrera como entrenador?

Lo primero, que le vaya todo bien, que es lo que quiero. Arbeloa puede entrenar a cualquier club del mundo y yo querré que le vaya bien. El Real Madrid puede ser entrenado por cualquier entrenador del mundo y yo quiero que le vaya bien. El Real Madrid con Arbeloa imagínate cuánto yo quiero que vaya bien. Solo mañana quiero que vaya mal. Después quiero que vaya bien siempre. Siempre, porque quiero mucho al Madrid y quiero mucho a Álvaro. No puedo analizarlo como entrenador porque no conozco. Ahora no puedo decir que Álvaro es un fenómeno porque no lo conozco como entrenador. No lo he visto entrenar y no he seguido su trayectoria con los jóvenes en el Madrid, solo resultados, no puedo decir.

Lo que puedo decir es que hay una dimensión humana para ser entrenador del Real Madrid y consejos absolutamente ninguno. La única cosa importante para mí es que él está feliz y que le gusta mucho.

Hoy por hoy ser entrenador es una misión muy difícil, principalmente porque hay mucha gente que sabe más que tú, que habla de ti cada día, que te critica cada día y que hacen de influencers del mundo del fútbol. Es muy difícil. Para gente que empieza ahora como Álvaro es importante que le guste. Te tiene que gustar mucho este trabajo. Es la única cosa. Si mañana me dice “José, me encanta ser entrenador” yo me quedo tranquilo.

¿Cómo debe jugar el Benfica?

Si no tenemos equilibrio, el Madrid no va a castigar. Los meten 3 goles en tres jugadas. Tienen un nivel tan alto que nos van a castigar.

¿Ha tenido oportunidad de hablar con Arbeloa? ¿Y mañana la clave del partido es ir todos a uno, va a ser un tema mental, hace falta motivarles? ¿Qué últimas instrucciones les va a dar?

No he hablado con Álvaro. Mi número de teléfono es muy complejo, solo lo tiene mi familia. Tengo otro teléfono, pero ese siempre cambia y pierdo el contacto de mucha gente. Con Álvaro no es necesario una llamada entre nosotros para desearle suerte, él lo sabe. Al igual que sé que él piensa lo mismo de mí. Álvaro quiere ganar al Benfica y después quiere que el Benfica gane siempre. Es así seguro. No hace falta una llamada.

Y para nosotros es muy simple: si no ganamos no hay cuentas que hacer. Si perdemos, estamos fuera; si empatamos, estamos fuera; si ganamos, vamos al vestuario y vamos a saber si nos clasificamos o no. No tenemos otra opción. Tenemos que jugar con el pensamiento único de que tenemos que ganar, no podemos estar preocupados con lo que pueda pasar en otros estadios.