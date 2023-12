Felipe Melo explica su bronca con los jugadores del City y Grealish responde: “Lo volvería a hacer”

El central del Fluminense tuvo un encontronazo con Kyle Walker y Jack Grealish. “He visto a los idiotas en las redes sociales diciendo que empecé un pelea. Yo no quería ninguna confusión. Hoy Grealish le faltó el respeto al Fluminense y nunca dejaré que esto suceda. No importa dónde esté, siempre lucharé por mi institución. Él estaba gritando ‘ole’ al final del partido”, aseguró en la zona mixta.

“Un futbolista no puede hacer eso dentro del campo. Yo no empecé ninguna pelea, al contrario, fui a defender a Martinelli, que estaba siendo increpado por Grealish. No me arrepiento. Lo volvería a hacer. Soy un guerrero”, añadía el defensor de 40 años.

Según Melo, el volante británico se estaba burlando de los jugadores del Fluminense con el famoso ‘ole’ que también bajaba de las graderías cuando estaba por concluir el encuentro.