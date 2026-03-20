¡Nadie lo pensaría! Fernando Gago y su nuevo equipo después de dirigir a Chivas, Necaxa y Boca Juniors

El exjugador de <b>Real Madrid, Roma, Valencia y Boca Juniors</b> tendrá tres desafíos en la temporada: el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de La Liga.Comenzará a entrenar al equipo este sábado, luego de haber debutado en la recién creada Copa de la Liga, en la que volverá a jugar el próximo martes, cuando enfrente a <b>Unión La Calera.</b>La U no pudo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, de la que fue semifinalista en 2025, y transita la liga en el octavo puesto con 10 unidades.Gago arriba al fútbol chileno luego de cuatro meses de inactividad tras su salida del <b>Necaxa </b>mexicano en el que dirigió 20 partidos, entre julio y noviembre de 2025, con un registro de cinco victorias y 10 derrotas.El argentino había regresado al banquillo de la <b>Liga MX </b>al finalizar su vínculo con <b>Boca Juniors,</b> del cual se marchó con 30 partidos dirigidos y un 64% de efectividad.Gago estará acompañado por<b> Fabricio Coloccini,</b> quien se desempeña como su ayudante de campo junto a <b>Diego Navone</b>, y su preparador físico <b>Roberto Luzzi.</b>