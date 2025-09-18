FIFA confirma el duro golpe que Lionel Messi no esperaba de Lamine Yamal y que viene con récord histórico

España se convirtió este jueves en el primer país que lidera a la vez la clasificación masculina y femenina de la <b>FIFA</b> en la presente década, tras el ascenso del combinado masculino de la segunda a la primera posición del ránking y su regreso al liderato después de once años.La <b>Federación Española de Fútbol (RFEF) </b>destacó que "España certifica la excelencia mundial de su fútbol" al encabezar ambas clasificaciones, un hecho inédito hasta la fecha con la excepción única de Alemania, que lo logró en 2015 cuando era campeona del mundo masculina y femenina.Vigente campeona de Europa e invicta en sus dos primeros compromisos de clasificación para el Mundial 2026, España se ha situado en la primera posición del ránking masculino, plaza que no ocupaba desde el mes de junio de 2014, tras ser segunda en la anterior lista.