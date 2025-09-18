FIFA confirma el duro golpe que Lionel Messi no esperaba de Lamine Yamal y que viene con récord histórico

La selección de Argentina, que lideraba la clasificación mundial de la FIFA desde abril de 2023, ha caído al tercer puesto de la tabla, superada por España, que retorna a la cima once años después, y por Francia. España, segunda en la anterior lista, lidera el podio con 1875.37 puntos por delante de Francia (1870.92), que también supera a Argentina, que acumula 1870.32.

Entre los diez primeros puestos también Portugal sube un escalón y se coloca en quinto lugar y también lo hacen Croacia, novena, e Italia, décima, las tres selecciones beneficiadas por el descenso a la sexta posición de Brasil, quinta en el último ránking. Alemania sale por primera vez del "top" diez desde octubre de 2024. La selección germana baja tres puestos y figura ahora en decimosegundo lugar, justo por delante de Colombia, México y Uruguay, penalizada por la derrota en su primer partido en Eslovaquia (2-0) en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en la que es tercera en su grupo tras Eslovaquia e Irlanda del Norte. También avanza un puesto Marruecos, ahora undécima, que ha ganado ocho de los nueve encuentros que ha jugado desde la última clasificación de julio y destaca el ascenso en diez posiciones de Eslovaquia, que registra el mayor ascenso en cuanto a puestos se refiere. Canadá, país anfitrión del Mundial 2026, mejora dos puestos (26) y logra la mejor posición desde la creación de la clasificación en 1993, junto a Kosovo (91ª, + 4). Para la tabla publicada este jueves, la FIFA ha tenido en cuenta 200 partidos internacionales de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene, en la que España lidera su grupo tras la victoria sobre Bulgaria (0-3) y la goleada a Turquía (0-6). Sus próximos partidos serán en casa contra Georgia y Bulgaria el mes que viene.





España, primer país que lidera la clasificación masculina y femenina de FIFA esta década

España se convirtió este jueves en el primer país que lidera a la vez la clasificación masculina y femenina de la FIFA en la presente década, tras el ascenso del combinado masculino de la segunda a la primera posición del ránking y su regreso al liderato después de once años. La Federación Española de Fútbol (RFEF) destacó que "España certifica la excelencia mundial de su fútbol" al encabezar ambas clasificaciones, un hecho inédito hasta la fecha con la excepción única de Alemania, que lo logró en 2015 cuando era campeona del mundo masculina y femenina. Vigente campeona de Europa e invicta en sus dos primeros compromisos de clasificación para el Mundial 2026, España se ha situado en la primera posición del ránking masculino, plaza que no ocupaba desde el mes de junio de 2014, tras ser segunda en la anterior lista.

Vuelve a liderar el podio con 1875.37 puntos por delante de Francia (1870.92), que también supera a Argentina (1870.32), en primer lugar desde abril de 2023 y ahora en tercera posición. El combinado femenino español, último campeón del mundo en 2023 y subcampeón de la Eurocopa de este año, tras perder la final con Inglaterra por penaltis, encabeza también la tabla de la FIFA con 2066,79 puntos, de la que desbancó el pasado 7 de agosto a Estados Unidos.