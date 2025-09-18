Raúl Asencio no es perdonado y recibe la noticia que tanto estaba evitando por los vídeos sexuales ¿Qué hará Real Madrid?

Las denunciantes aseguran que, sin su permiso, los tres jugadores, que ya no pertenecen al <b>Real Madrid</b>, las grabaron manteniendo sexo y difundieron esos vídeos en grupos de <b>WhatsApp,</b> a pesar de que ellas les habían pedido expresamente que los borraran de sus móviles.La implicación de<b> Asencio </b>en el caso llegó días más tarde, cuando uno de los procesados le envió uno de los vídeos a su teléfono móvil y él se lo enseñó a un amigo, supuestamente a sabiendas que se habían tomado contra la voluntad de las jóvenes que aparecían en ellas.Es algo que él mismo reconocía en un mensaje de <b>WhatsApp</b> recuperado por la Guardia Civil de su teléfono, en el que decía: "Oye, hermano, yo a ti te lo enseñé porque me lo pasó Juan (Rodríguez)", como recogía el auto que puso fin a la instrucción.En este procedimiento, la Fiscalía pide penas de cuatro años y siete meses de cárcel para <b>Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García </b>y de dos años y seis meses de prisión para <b>Raúl Asencio.</b>A los tres primeros, les imputa un delito de distribución de pornografía infantil en concurso dos delitos contra la intimidad, por haber grabado y distribuido las imágenes, mientras que Asencio le atribuye dos delitos contra la intimidad (por haber mostrado las imágenes sabiendo las circunstancias en las que se grabaron).En el caso, también están personadas como acusaciones particulares las dos jóvenes denunciantes. La que era menor en la fecha de los hechos formula cargos contra los cuatro futbolistas, mientras que su compañera ha retirado la acusación contra Raúl Asencio.