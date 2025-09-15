Internacionales

Al Nassr quiere el mejor equipo del mundo: oferta de 130 millones por el nuevo socio de Cristiano Ronaldo

El mercado en Arabia Saudita sigue activo y el equipo de CR7 intentará una locura.

Cristiano Ronaldo todavía no ha podido conquistar títulos oficiales desde su fichaje por Al Nassr a principios de 2023. La entidad se ha reforzado en este último mercado de pases con jugadores como Joao Félix, Iñigo Martínez y Kingsley Coman.

Sin embargo, nada es suficiente para el capitán portugués que quiere un equipo de lujo y como el período de transferencias cierra el 23 de septiembre en Arabia Saudita, su equipo hará un intento más.

"Si Cristiano Ronaldo se pone a tiro, me voy a Arabia y lo traigo en brazos"

Aunque la plantilla parece inmejorable para el campeonato local, Al Nassr valora hacer el movimiento más grande de su historia en cuanto a números.

De acuerdo a los últimos reportes, el club intentará el sorpresivo y complicado fichaje de Phil Foden, volante del Manchester City que precisamente ayer anotó en la goleada sobre Manchester United en la Premier League (3-0).

La oferta que Al Nassr pretende presentar a los 'Ciudadanos' por el talentoso mediocampista ronda los 130 millones de euros que parecen irresistibles.

Cabe recordar que Foden no terminó de la mejor forma el curso pasado, ya que Pep Guardiola lo relegó al banquillo. No obstante, en este nuevo comienzo se volvió a ganar su confianza y ayer fue titular en el contundente triunfo contra los 'Red Devils'.

Si se concreta este traspaso, que parece muy complejo, Foden pasará a ser el futbolista inglés más caro de la historia. Ese lugar lo ocupa por ahora el fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid desde el Borussia Dortmund a cambio de 127 millones de euros y es seguido por Jack Grealish, que pasó del Aston Villa al City por 117 millones.

Foden, de 25 años, tiene contrato vigente hasta junio de 2027 y su última renovación fue en 2022. Todavía no mantiene pláticas con el City para una posible extensión de su vínculo y su valor en el mercado actual, según el sitio Transfermarkt, es de 100 millones de euros.

