Al Nassr quiere el mejor equipo del mundo: oferta de 130 millones por el nuevo socio de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo todavía no ha podido conquistar títulos oficiales desde su fichaje por Al Nassr a principios de 2023. La entidad se ha reforzado en este último mercado de pases con jugadores como Joao Félix, Iñigo Martínez y Kingsley Coman. Sin embargo, nada es suficiente para el capitán portugués que quiere un equipo de lujo y como el período de transferencias cierra el 23 de septiembre en Arabia Saudita, su equipo hará un intento más.

Aunque la plantilla parece inmejorable para el campeonato local, Al Nassr valora hacer el movimiento más grande de su historia en cuanto a números. De acuerdo a los últimos reportes, el club intentará el sorpresivo y complicado fichaje de Phil Foden, volante del Manchester City que precisamente ayer anotó en la goleada sobre Manchester United en la Premier League (3-0). La oferta que Al Nassr pretende presentar a los 'Ciudadanos' por el talentoso mediocampista ronda los 130 millones de euros que parecen irresistibles.