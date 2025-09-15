Al Nassr quiere el mejor equipo del mundo: oferta de 130 millones por el nuevo socio de Cristiano Ronaldo

Cabe recordar que <b>Foden </b>no terminó de la mejor forma el curso pasado, ya que<b> Pep Guardiola </b>lo relegó al banquillo. No obstante, en este nuevo comienzo se volvió a ganar su confianza y ayer fue titular en el contundente triunfo contra los 'Red Devils'.Si se concreta este traspaso, que parece muy complejo, <b>Foden </b>pasará a ser el futbolista inglés más caro de la historia. Ese lugar lo ocupa por ahora el fichaje de <b>Jude Bellingham</b> por el Real Madrid desde el Borussia Dortmund a cambio de 127 millones de euros y es seguido por<b> Jack Grealish</b>, que pasó del Aston Villa al City por 117 millones.<b>Foden</b>, de 25 años, tiene contrato vigente hasta junio de 2027 y su última renovación fue en 2022. Todavía no mantiene pláticas con el City para una posible extensión de su vínculo y su valor en el mercado actual, según el sitio <b>Transfermarkt</b>, es de 100 millones de euros.