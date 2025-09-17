OFICIAL: Real Madrid confirma el duro revés que recibe de Alexander-Arnold y el largo tiempo que estará de baja

Trent <b>Alexander-Arnold</b>, quien fichó en verano por el <b>Real Madrid</b> procedente del <b>Liverpool,</b> volvía a la titularidad este martes después de haber sido suplente el sábado en Liga ante la Real Sociedad, partido en el que el Real Madrid acabó también con diez jugadores por expulsión de Dean Huijsen y en el que reemplazó a los 82 minutos a Carvajal.Dentro de la rotación de<b> Xabi Alonso</b> con ambos, el futbolista inglés había sido titular en el primer y el tercer encuentro de<b> LaLiga</b> y suplente en el segundo y el cuarto, y volvía a entrar en el once en el inicio del periplo europeo.