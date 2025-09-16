Técnico del Marsella explota por el penal que pitaron para el Real Madrid: "Es vergonzoso"

El italiano Roberto De Zerbi, entrenador del Olympique de Marsella, declaró que el penal señalado por mano de Facundo Medina, en la derrota 2-1 ante Real Madrid, es “un poco vergonzoso” y que hubiera dicho lo mismo aunque hubiera sido a favor de su equipo. “El segundo penal es un poco vergonzoso; no era penal. Nunca lo es. Lo hubiera dicho aunque fuera a favor de mi equipo”, dijo en rueda de prensa.

“Cuando digo que el penal es vergonzoso no hay un pensamiento detrás (de que fuera para compensar al Real Madrid por la expulsión de Carvajal). No quiero, de ninguna manera, referirme a eso”, añadió. También habló de esa tarjeta roja de Carvajal, tras darle un cabezazo al portero argentino Gerónimo Rulli. “En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya, pero la norma es así. Cuando uno apoya la cabeza así y no da un golpe, yo no sacaría la tarjeta roja, pero es una idea mía porque no lo considero algo violento”, analizó. Un De Zerbi que se mostró “orgulloso” de su equipo, a pesar de que consideró que su equipo pudo “haber hecho algo más” para llevarse un mejor resultado, sobre todo tras la expulsión de Carvajal en el minuto 72.

“Hubiéramos podido conseguir un resultado importante aquí. Mi equipo tiene muchos jugadores nuevos y sé perfectamente que no es fácil encontrar enseguida las conexiones adecuadas entre los jugadores. Sin embargo, podríamos haber hecho algo más”, señaló. “Pero no es una crítica, es por sus cualidades. Entramos en el campo con miedo y timidez. Luego nos soltamos y jugamos mejor. Después de la expulsión de Carvajal no fuimos capaces de ir a por el partido; era el momento de arriesgar un poco más”, continuó. “Dicho esto, estoy orgulloso de mi equipo por su esfuerzo con muchos jugadores nuevos”, completó el entrenador italiano del Marsella.