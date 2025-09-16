Técnico del Marsella explota por el penal que pitaron para el Real Madrid: "Es vergonzoso"

“Cuando digo que el penal es vergonzoso no hay un pensamiento detrás (de que fuera para compensar al Real Madrid por la expulsión de Carvajal). No quiero, de ninguna manera, referirme a eso”, añadió.También habló de esa tarjeta roja de <b>Carvajal</b>, tras darle un cabezazo al portero argentino <b>Gerónimo Rulli</b>. “En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya, pero la norma es así. Cuando uno apoya la cabeza así y no da un golpe, yo no sacaría la tarjeta roja, pero es una idea mía porque no lo considero algo violento”, analizó.Un <b>De Zerbi </b>que se mostró “orgulloso” de su equipo, a pesar de que consideró que su equipo pudo “haber hecho algo más” para llevarse un mejor resultado, sobre todo tras la expulsión de <b>Carvajal </b>en el minuto 72.