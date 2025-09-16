Champions League EN VIVO: Real Madrid lo empata todo ante Marsella gracias a un penal ejecutado por Mbappé

La suplencia de Vinícius Junior y la entrada de Rodrygo Goes, Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde y Franco Mastantuono son las novedades en el equipo titular del Real Madrid, en el estreno de Xabi Alonso en la Liga de Campeones ante el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.El primer partido como técnico del Real Madrid en la Liga de Campeones de Xabi Alonso devuelve la titularidad respecto al equipo que venció en Anoeta en LaLiga, a Trent por Dani Carvajal, Fede Valverde en lugar de Dani Ceballos y Mastantuono por Brahim.<b>ALINEACIONES CONFIRMADAS</b><br /><br /><b>Real Madrid:</b> Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Mastantuono.<br />