Flick explota contra todo el Barcelona y la duda que tiene en la portería para el debut ante Mallorca: "No estoy contento..."

Los dos grandes fichajes estivales del Barcelona, el portero Joan García y el delantero Marcus Rashford, todavía no han sido inscritos de forma oficial en la competición, al igual que el portero Wojciech Szczesny y el defensa Gerard Martín.Asimismo, Flick aseguró que el fichaje de Joan García fue "una decisión consensuada" y que el exguardameta del Espanyol es "el futuro del club". "Joan es un portero fantástico y 'Tek' (Szczesny) nos da experiencia y apoya a los demás compañeros. Estoy contento con la situación que tenemos con los dos porteros", añadió.Preguntado por si Marc-André ter Stegen volverá a jugar con el Barça, el técnico respondió que "lo más importante es que se recupere" de su lesión de larga duración en las lumbares para que "pueda volver y jugar al nivel que ha demostrado muchas veces". "Es un fantástico portero, estamos a su lado", remarcó. Por otra parte, Flick admitió que le sorprendió la petición de Íñigo Martínez para abandonar el club rumbo a Arabia Saudí, pero reconoció que entiende al jugador pese a no estar "contento" con su salida. "Fue uno de los líderes del equipo y le apreciamos mucho. Le deseo lo mejor en el futuro", expresó.