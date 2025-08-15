Flick explota contra todo el Barcelona y la duda que tiene en la portería para el debut ante Mallorca: "No estoy contento..."

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admitió este viernes que no está "demasiado contento" con el hecho de que el club todavía no haya podido inscribir a todos sus jugadores, pero aseguró que confía en que la entidad logre dar de alta a los futbolistas pendientes lo antes posible. "No estoy demasiado contento con la situación, pero confío en el club. Tenemos que esperar hasta mañana. El año pasado estuvimos en una situación parecida. Nos centraremos en lo que tenemos", ha declarado el técnico alemán en la rueda de prensa previa al debut en LaLiga EA Sports (Primera División), este sábado frente al Mallorca en Son Moix.

Los dos grandes fichajes estivales del Barcelona, el portero Joan García y el delantero Marcus Rashford, todavía no han sido inscritos de forma oficial en la competición, al igual que el portero Wojciech Szczesny y el defensa Gerard Martín. Asimismo, Flick aseguró que el fichaje de Joan García fue "una decisión consensuada" y que el exguardameta del Espanyol es "el futuro del club". "Joan es un portero fantástico y 'Tek' (Szczesny) nos da experiencia y apoya a los demás compañeros. Estoy contento con la situación que tenemos con los dos porteros", añadió. Preguntado por si Marc-André ter Stegen volverá a jugar con el Barça, el técnico respondió que "lo más importante es que se recupere" de su lesión de larga duración en las lumbares para que "pueda volver y jugar al nivel que ha demostrado muchas veces". "Es un fantástico portero, estamos a su lado", remarcó. Por otra parte, Flick admitió que le sorprendió la petición de Íñigo Martínez para abandonar el club rumbo a Arabia Saudí, pero reconoció que entiende al jugador pese a no estar "contento" con su salida. "Fue uno de los líderes del equipo y le apreciamos mucho. Le deseo lo mejor en el futuro", expresó.