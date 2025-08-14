Florentino Pérez impacta a toda Argentina con la frase sobre Mastantuono: el dorsal de Messi y la promesa al Real Madrid

Mastantuono resaltó los<i> "valores"</i> que le ha inculcado su familia para llegar hasta el Real Madrid. "<i>Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo",</i> dijo.Y cerró su intervención agradeciendo la confianza de la directiva madridista, del cuerpo técnico y de los trabajadores del <b>Real Madrid,</b> por el caluroso recibimiento, y dejando una declaración de intenciones al madridismo.<i><b>"Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad",</b></i> aseguró."<i>Agradezco al presidente, a la directiva, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí y a toda la gente del club que me ha hecho sentir muy cómodo. Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!",</i> sentenció.