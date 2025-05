“El Real Madrid C. F. comunica que Raúl ha trasladado al club su decisión de finalizar su etapa como entrenador en nuestra cantera Para el Real Madrid ha sido un orgullo contar como entrenador y formador de nuestra cantera con una de las más grandes leyendas de nuestra historia y del fútbol mundial” , publicó el club en su página web.



Raúl González Blanco, quien este martes se anunció que tomó la decisión de abandonar su cargo de entrenador del Real Madrid, aseguró en un comunicado en sus redes sociales que “abre una nueva etapa” como técnico “fuera” del club aunque “con el convencimiento” de que “algún día volverá a la que “siempre” es su “casa”.

“En el día de hoy he comunicado al Real Madrid mi decisión de dar por finalizada mi etapa al servicio del club. Han sido siete temporadas en las que he disfrutado de la gran pasión que tengo desde niño por el fútbol. Estoy seguro de que estos años me han hecho crecer como profesional y como persona”, inició el comunicado en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Un Raúl que dedicó gran parte de su texto a ponderar su etapa como entrenador en el fútbol formativo del Real Madrid, al que llegó en 2018 para entrenar al Cadete B y al Juvenil B. Posteriormente, en 2020, entrenó al Juvenil A, llegando a ganar la que es, hasta la fecha, la única Liga de Campeones Juvenil. Tras este éxito, durante las últimas seis temporadas, fue el primer entrenador del RM Castilla.