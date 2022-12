Futbolista del Barcelona se pronuncia sobre su salario: ‘‘Estoy cobrando como si hubiera subido del Barça B’’

“Los últimos años no disfrutaba jugando porque no estaba bien físicamente, yo quería volver a estar bien físicamente y volver a disfrutar”, sostuvo.

“Pasé unos años complicados con el tema de las lesiones, pero estoy convencido de que 2023 será un año totalmente diferente y que las lesiones estarán olvidadas, estoy al cien por cien. Siempre se puede mejorar, pero estoy seguro que en este segundo tramo de temporada estaré mejor que nunca”, dijo.

Sergi reconoce que por las lesiones ha vivido “el peor momento de mi carrera. Llegué a plantearme si era mental, pero una vez me operé, ya no no tengo ninguna molestia y todo ha cambiado”.

El catalán desea volver a renovar con el Barcelona. “Todavía no hemos comenzado a hablar, pero mi idea es quedarme. Por lo que me ha transmitido el cuerpo técnico, están muy contentos y quieren que me quede. Estoy volviendo a disfrutar del fútbol y me haría mucha ilusión poder continuar y sobre todo tener buenas sensaciones y poder disfrutar dentro del terreno de juego con la camiseta del Barça”.