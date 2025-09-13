Gil Manzano ha recibido la peor crítica de todas en la expulsión de Huijsen en el Real Sociedad-Real Madrid: "Arbitraje sin nivel"

Dean Huijsen sufrió en Anoeta su segunda expulsión en nueve partidos con el Real Madrid, la primera en cuatro jornadas de LaLiga tras recibir una tarjeta roja en el Mundial de Clubes, en una acción muy protestada por los jugadores madridistas y Xabi Alonso, que fue amonestado por decir "qué vergüenza" en repetidas ocasiones. El colegiado Gil Manzano interpretó como clara acción de peligro la jugada de contragolpe de la Real Sociedad, cuando a los 31 minutos y 16 segundos Mikel Oyarzabal le ganó la espalda a Huijsen y fue derribado con un agarrón en carrera por su compañero de selección.

Desde que vio la tarjeta roja, tanto el joven central, diciendo con los dedos que había dos jugadores del Real Madrid cerrando, con Éder Militao a su izquierda, como el resto de titulares del conjunto madridista, protestaron la decisión a Gil Manzano. Desde el banquillo lo hizo Xabi Alonso, reclamando que Huijsen no era último hombre por la presencia de Militao. Las reiteradas protestas del técnico provocaron que también fuese amonestado con una cartulina amarilla y Gil Manzano mantuvo su decisión con firmeza. Huijsen ya fue expulsado en los cuartos de final del Mundial de Clubes, por un error en un partido que estaba sentenciado a los 96 minutos, ante el Borussia Dortmund, cuando cometió un claro penalti sobre Guirassy que le impidió jugar las semifinales ante el PSG. En Anoeta sufrió su segunda tarjeta roja, la primera en la competición española que el Real Madrid podría recurrir. Las dos expulsiones sufridas por Huijsen en su carrera, con 20 años, han sido ambas en el Real Madrid. En su breve paso por Italia y en su consagración en Inglaterra nunca recibió una tarjeta roja.

