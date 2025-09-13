Atlético espanta los fantasmas, Real Madrid se aleja de cinco equipos y Barcelona en problemas: la tabla de LaLiga

Real Madrid no perdona y en un complicada visita derrota 2-1 a la Real Sociedad en Anoeta por la fecha 4 de LaLiga de España. Kylian Mbappé, quien llegó a cuatro goles en el torneo, fue el anotador del primer tanto al minuto 12. Luego el VAR afectó al Madrid con una roja dudosa por falta de último jugador de Dean Huijsen.

Sin embargo, Xabi Alonso hizo reajustes y antes de terminar el primer tiempo Arda Güler aumentó la ventaja luego de una gran jugada de Kylian. Real Sociedad recortó distancias en el complemento, pero no pudo igualar el marcador a pesar de que tuvo sometido al club merengue. Con este resultado, Real Madrid se mantiene invicto en el torneo y es líder solitario con 12 puntos. Le sigue el Getafe, equipo que ganó al Real Oviedo antes del juego, con 9 puntos, mismos que el Athletic Bilbao que cayó 1-0 ante el Alavés. Barcelona si gana mañana ante Valencia podrá escalar al segund puesto con 10 unidades y se acercaría al Real Madrid.

Atlético despeja fantasmas

Un gol de Pablo Barrios en el minuto 9 y otro del debutante Nico González en el 51 dieron el triunfo al Atlético de Madrid ante el Villarreal (2-0) en el partido que enfrentó a ambos en el Metropolitano, de la cuarta jornada de la LaLiga EA Sports. Barrios aprovechó un balón que le cedió Julián Alvarez dentro del área del Villarreal después de un error de Cardona en una cesión hacia atrás (m.9) y Nico González, debutante con los rojiblancos, firmó de cabeza el segundo en el minuto 51, tras un centro de Llorente. El triunfo es el primero del Atlético en la Liga, que suma cinco puntos después de una victoria, dos empates y una derrota.