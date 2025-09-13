Con gol y asistencia de Mbappé, sostiene al Real Madrid en el liderato: Barcelona tiene toda la presión en La Liga

<br /><b>Ficha técnica:</b><b>1- Real Sociedad: </b>Remiro; Elustondo (Aramburu, m.56), Zubeldia, Calet-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Karrikaburu, m.77), Marín (Zakharyan, m.65), Goti (Soler, m.56); Barrenetxea, Guedes (Kubo, m.65) y Oyarzabal.<b>2- Real Madrid:</b> Courtois; Carvajal (Alexander-Arnold, m.82), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Ceballos (Asencio, m.67), Güler (Alaba, m.87); Brahim (Valverde, m.45), Vinicius (Fran García, m.67) y Mbappé.<b>Goles: </b>0-1, m.12: Mbappé; 0-2, m.44: Güler; 1-2, m.55: Oyarzabal (de penalti).<b>Árbitro: </b>Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Igor Zubeldia (5) y Barrenetxea (45) por parte de la Real Sociedad; y a Xabi Alonso (32) y Mbappé (62) por parte del Real Madrid. Además, expulsó a Huijsen (32. Último hombre) por parte del Real Madrid.<b>Incidencias:</b> encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 36.958 espectadores. Antes del pitido inicial, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, entregó la Insignia de Oro y Brillantes a John Benjamin Toshack, exentrenador de ambos equipos.