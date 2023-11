Hicieron las del Real Madrid en 2015: Equipo de España podría quedar eliminado de la Copa del Rey por alineación indebida

Y es que el portero Adri López no podía jugar en el torneo del ‘k.o.’ (eliminación directa) al ser una competición no profesional, estar inscrito en el filial y tener 24 años.

Para entrar en contexto este torneo ‘k.o.’ se define como no profesional y no tiene nada que ver con LaLiga, es propiedad de la RFEF. Pues bien, en dicho escenario no puede competir el guardameta al ser mayor de 23 años -tiene 24- y estar inscrito en el equipo filial.

El Departamento de Competiciones de LaLiga explicó lo siguiente en la circular para participar en la Copa del Rey: “Al tratarse de una competición que no tiene carácter profesional, aquellos jugadores inscritos en equipos dependientes o filiales que participen en Copa del Rey deberán ser menores de 23 años”.