Griezmann revela dónde quiere jugar cuando salga del Atlético: “Sigue siendo mi objetivo”

La posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos de París

“Lo más importante es clasificarse para la Eurocopa. Sabemos que sólo hay tres jugadores mayores de cierta edad que pueden hacerlo, así que hay muchas preguntas, lo cual es normal. Cuando veo los Juegos Olímpicos, no lo hago como futbolista, lo hago como un aficionado como cualquier otro francés. El viernes estuve muy atento al partido de rugby”.

Habló con Deschamps

“Mi padre me envió un mensaje para ver si pasaba algo. Estuvimos hablando del partido y de la primera parte. El entrenador me preguntó si me encontraba bien. Le dije que creía que el juego se había centrado bastante por el lado izquierdo, así que lo que hice fue escorarme a la izquierda para enviar el juego al lado derecho. En la segunda parte, el balón le llegó con más facilidad a Dembélé. Mi padre se tranquilizó”.