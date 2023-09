Pogba recibe duro revés y da positivo en test antidoping; las desgarradoras palabras del jugador: “Ya no quiero jugar fútbol”

No obstante, el futbolista francés deberá someterse todavía a un análisis para verificar la presencia de esta sustancia.

La sustancia detectada es la testosterona, de acuerdo a las mismas fuentes, pues todavía no ha trascendido una confirmación oficial.

-Las desgarradoras palabras del jugador-

Las lesiones han afectado a un Paul Pogba que dejó de ser un futbolista de élite, el francés, antes de dar positivo por doping, dio unas declaraciones desgarradoras sobre su momento en la Juventus.

“El fútbol es muy bonito, pero es cruel. La gente puede olvidarte. Puedes hacer algo grandioso y al día siguiente no eres nadie”, señaló el mediocampista en diálogo con Al Jazeera.

Siguiendo sobre este tema, Pogba señaló que quiere dejar un claro mensaje: “Quiero que se coman sus palabras. ... Quiero mostrarles que no soy débil. Pueden hablar mal de mí. Nunca me rendiré”.

“El dinero cambia a las personas. ... Puede romper una familia. Puede crear una guerra. A veces estaba solo pensando: ‘Ya no quiero tener dinero’”, agregó.

Por último, Pogba recordó sobre esta situación de extorsión: “Simplemente ya no quiero jugar. Sólo quiero estar con gente normal, para que me quieran por mí, no por la fama ni por el dinero. A veces es difícil”.